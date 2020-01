La voglia di andare avanti rimboccandosi le maniche c’è, nonostante il magone di alcuni che hanno lasciato o stanno per lasciare la Fondazione ”Matera-Basilicata 2019” dopo l’anno di capitale europea della cultura. Ma senza assicurazioni che qualcuno metta mano a coscienza e portafogli…si possono a malapena preparare due toast che, come prova elaborativa, serve a capire se la fase della dieta all’americana è transitoria oppure ci sono le premesse per andare al ristorante o per aprirne uno per Matera, la Basilicata e tutto il Mezzogiorno. La similitudine ci sta tutta dopo aver osservato componenti e tavoli di lavoro alla Serra del Sole, ”apparecchiati” per due giorni dedicati a ‘riflessioni e connessioni” come ci dice l’organizzatrice Rossella Tarantino, manager e sviluppo networking della Fondazione ” Matera-Basilicata 2019”. L’obiettivo è interessante e tra le priorità è quello di far diventare quella istituzione, a forte partecipazione regionale, una piattaforma culturale del Mezzogiorno e del resto le regioni del Sud hanno guardato a Matera proprio con quella funzione per i contatti e per alcuni progetti identitari e aggreganti (citiamo, per esempio, la mostra davvero al top sul Rinascimento e la rappresentazione della Cavalleria Rusticana con il teatro San Carlo Di Napoli) che hanno dato lustro alla cultura dell’ex Regno delle Due Sicilie e del Mediterraneo . Ma senza benzina non si va da nessuna parte e il mese trascorso dalla cerimonia di chiusura ha lasciato un vuoto, per certi versi preoccupante, vista l’attenzione che a Matera hanno riservato Parma- città italiana capitale della cultura – e quante come Pesaro Urbino si sono candidate a capitale europea 2033. Siamo fermi, per farla breve, alle rassicurazioni verbali del 20 dicembre 2019 dei ministri per il Sud, dei Beni culturali, del presidente del parlamento europeo e della giunta regionale di Basilicata che quella esperienza continuerà. Ma ricordiamo anche l’invito per un percorso ”concreto” venuto dal direttore generale della Fondazione, Paolo Verri, a mettersi a lavorare sulla programmazione dei fondi europei. Finora nulla.



Regione in silenzio e per vari motivi, a nostro parere, di natura tecnica, di valutazione sul come muoversi con e in una realtà – la Fondazione- voluta e portata avanti dalla precedente Amministrazione insieme ad altri soggetti politici. E l’opposizione di centro destra e non solo, ricordiamo, ha avuto sempre un giudizio critico sull’operato della Fondazione, per cui il clima di attesa anche strategico -in vista delle amministrative di Matera-ci sta tutto. Ma ciò non toglie che Matera 2019 sia stata e resta un patrimonio e una opportunità per la Basilicata, il Mezzogiorno e per il Paese, come ha ripetuto il Capo dello Stato nel discorso di fine anno. Si attendono,pertanto lumi, dal prossimo consiglio di amministrazione della Fondazione. ” Serve l’apporto di tutti – dice il presidente della Fondazione Salvatore Adduce- per non mettere da parte esperienza e risultati raggiunti, che evidenzieremo ulteriormente nel report realizzato da Datacontact e con indicazioni davvero interessanti su partecipazione e coinvolgimento della gente e delle realtà locali. Attendiamo che la Regione, così come gli altri partner del cda, facciano la propria parte. Il percorso è stato delineato. Il dossier, e lo abbiamo ribadito anche nella cerimonia di chiusura, indica le cose da fare. E il confronto alla Serra del Sole è un ulteriore contributo ad andare avanti, ma facciamolo in fretta, perchè il tempo perso non si recupera. E poi c’è quel lavoro di rete con altre città che va continuato e rafforzato”. E le vicissitudini della Fondazione, trattata e considerata per quanto accaduto in passato, alla stregua di un ente subergionale, impongono concretezza. Tanto più che gli occhi dei materani, della gente di Basilicata, del Paese e del mondo continuano essere sull’esperienza unica di Matera 2019. Se,invece, si vuole stoppare per verificarne aspetti gestionali e risultati, e allora lo si dica con il consuntivo alla mano in attesa di approvare il preventivo che, comunque, va fatto visto che la Fondazione per Statuto va avanti fino al 2022. In mezzo ci sono il clima di attesa ma anche di delusione su ”quello che doveva e poteva essere e non è” con risvolti sull’economia territoriale,aldilà che si sia in bassa stagione. E poi ci sono i tavoli di lavoro allestiti alla Serra del Sole che hanno coinvolto amministratori della Fondazione,co produttori, referenti dei project leader, della filiera turistica e anche della politica per ”riflettere su quanto avvenuto nel 2019 e capire quali connessioni costruire nell’immediato futuro per valorizzare un patrimonio di esperienze e relazioni che sono state realizzate”.



Rossella Tarantino , manager e sviluppo networtking della Fondazione che ha percorso in lungo e in largo la rete delle capitale europee della cultura e non solo, ha focalizzato l’attenzione del dibattito su temi che porteranno a proposte e progetti . Sono la co creazione ,che ha fatto sì che Matera sia un caso a livello nazionale e internazionale, la connessione con le aree remote dell’interno per rivitalizzare e questo con l’apporto degli artisti. E poi il turismo sostenibile, legato alla cultura sopratutto, e gli strumenti previsti dallo Statuto per consolidare quanto successo nel 2019 e diventare una piattaforma culturale del Mezzogiorno.