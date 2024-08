Fondazione Matera Basilicata 2019, Rita Orlando nominata direttore generale facente funzione

E’ Rita Orlando il nuovo direttore generale facente funzione della Fondazione Matera-Basilicata 2019, che succede a Giovanni Padula. La figura della professionista, dipendente quadro della Fondazione, è stata nominata ieri dal Consiglio di amministrazione dopo averne constatato la disponibilità mediante un interpello interno, immaginando un percorso di transizione verso il prossimo Avviso pubblico che porterà alla nomina del direttore generale. «Come presidente e socio della Fondazione per la mia carica di sindaco di Matera -commenta Domenico Bennardi – auguro buon lavoro alla dottoressa Orlando perché possa lavorare bene in questo periodo di transizione. È una figura che rappresenta quell’adeguata storicità nella Fondazione, ha seguito il percorso di Matera 2019 insieme ad altri dipendenti, quindi siamo nelle giuste mani affinché la Fondazione possa recuperare il lavoro fatto durante gli anni da Capitale europea della cultura e trovare in quelle esperienze un nuovo impulso identitario. Massima sarà la collaborazione del Comune di Matera e speriamo che la Regione Basilicata sblocchi i fondi 2024, necessari per finanziare stipendi e attività. Ringrazio il direttore Padula per il suo lavoro».

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.