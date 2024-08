Fondazione Matera Basilicata 2019, Avviso Pubblico per l’incarico di Direttore generale

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Matera Basilicata 2019 rende noto di aver “approvato, nel corso dell’ultima riunione, l’Avviso Pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per il conferimento dell’incarico di Direttore generale. Possono manifestare la propria disponibilità ad assumere l’incarico coloro i quali abbiano, fra gli altri requisiti, qualificata e documentata esperienza di almeno 5 anni in materia gestionale e manageriale, in ambito pubblico o privato. L’incarico sarà legato alle funzioni attribuite al Direttore generale dall’articolo 18 dello Statuto della Fondazione e avrà durata di 3 (tre) anni. La procedura selettiva non ha natura giuridica di concorso e la valutazione è rimessa alla discrezionalità del Consiglio di Amministrazione il quale sceglie a insindacabile giudizio, rapportato all’alta fiduciarietà dell’incarico senza formulare una apposita graduatoria. La domanda, corredata della documentazione richiesta nell’Avviso, dovrà pervenire a mezzo posta elettronica certificata (PEC) entro le ore 18:00 del 23/09/2024 all’indirizzo PEC: fondazione@pec.matera-basilicata2019.it, specificando nell’oggetto “Manifestazione di interesse conferimento incarico Direttore generale”. L’Avviso viene pubblicato sul sito istituzionale della Fondazione Matera Basilicata 2019 www.matera-basilicata2019.it nella sezione “Società trasparente > Selezione del Personale > Avvisi di selezione” (link diretto: https://societatrasparente.matera-basilicata2019.it/selezione-del-personale/reclutamento-del-personale/avvisi-di-selezione ). Nel frattempo ricordiamo che il ruolo è ricoperto dalla facente funzioni Rita Orlando (https://giornalemio.it/cronaca/fondazione-matera-basilicata-2019-rita-orlando-nominata-direttore-generale-facente-funzione/).

