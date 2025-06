E quel numero, il 18, come ricorda il nome del noto Amaro degli anni ’70 della Isolabella, c’entra tutto per il tributo che la sezione bersaglieri ” Mauro Binetti” di Matera ha fatto nella giornata del 18 giugno, alle 18.30, davanti al monumento al fante piumato, di via don Minzoni in occasione del 189° anniversario della Fondazione del Corpo. Un segno ‘forte’, di militanza e di fedeltà, salutato con solennità e spirito di appartenenza.