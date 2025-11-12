Fondamentale le funzioni sul territorio delle ”stazioni” dei Carabinieri

Un concetto ribadito durante le feste dell’Arma, nel corso della presentazione del calendario storico, che il generale di brigata e comandante della legione carabinieri di Basilicata, Luca Bennitti, ha ribadito ieri a Matera, incontrando uomini e donne del Comando provinciale di Matera. A fare gli onori di casa il comandante provinciale, colonnello Giovanni Russo, insieme agli ufficiali delle Compagnie di Policoro, Pisticci, Tricarico e ai militari delle diverse ”articolazioni” e ”specialità”. L’incontro è servito anche a illustrare la situazione dell’ordine pubblico nei diversi comprensori, dove la presenza delle stazioni dell’Arma è fondamentale -anche nei piccoli centri- per assicurare con continuità servizi di prevenzione e repressione dei reati e di rafforzare il rapporto di fiducia con le popolazioni.



IL GENERALE LUCA MENNITTI VISITA IL COMANDO PROVINCIALE DI MATERA

Il Comandante della Legione Carabinieri “Basilicata”, Generale di Brigata Luca Mennitti, insediatosi il 15 settembre scorso, ha visitato per la prima volta il Comando Provinciale di Matera. A riceverlo il Comandante Provinciale, Col. Giovanni Russo, i Comandanti delle Compagnie Carabinieri dipendenti ed una rappresentanza di militari delle diverse articolazioni e specialità.

Nella circostanza, nell’ottica della collaborazione istituzionale, presso l’ufficio Territoriale del Governo ha incontrato il Prefetto di Matera dott.ssa Cristina Favilli e a seguire, presso il Palazzo di Giustizia, il Presidente del Tribunale dott. Riccardo Greco e il Procuratore della Repubblica dott. Alessio Coccioli.

Presso la sede del Comando Provinciale, dopo aver salutato e parlato con i militari presenti, l’Alto Ufficiale ha assistito al briefing del Col Russo, durante il quale gli è stata illustrata la situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica del territorio, con particolare riferimento alle attività svolte dai Carabinieri.

Il Generale Mennitti ha posto l’accento sull’importanza della funzione sociale svolta dalle Stazioni Carabinieri, imprescindibile presidio di legalità e punto di riferimento per i cittadini. I Carabinieri sono chiamati oggi, di fatto, ad adempiere anche alla non meno importante funzione di rassicurazione sociale, accoglienza, ascolto, soccorso e partecipazione alla vita delle comunità. Infine, auspicando un rinnovato impegno da parte dei militari nell’assicurare la prossimità ai cittadini, ha indicato gli obiettivi istituzionali da conseguire con atteggiamento proattivo.

