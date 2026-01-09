Fogne e strade. Comune di Altamura aggiudica lavori per 3 mln euro

Opere per complessivi tre milioni di euro interesseranno via Avezzano e nell’area compressa tra via Sant’Agnese, via San Valentino, via Pietro Colletta e via Pompei per la soluzione, come nel primo caso, di situazioni che si trascinano da 36 anni, o che ne frattempo-come nella seconda- si sono segnalate per emergenze segnalate da cittadini e imprenditori. Per il sindaco Vitantonio Petronella e l’assessore ai lavori pubblici Michele Mirigaldi è un ulteriore conferma di voler completare le infrastrutture.



Sistemazioni stradali e fogna bianca: aggiudicate due gare di appalto

Sono state aggiudicate due gare di appalto, con affidamento di lavori per sistemazioni stradali e realizzazione di fogna bianca per risolvere problemi di allagamenti, in via Avezzano e nell’area compresa tra via Sant’Agnese, via San Valentino, via Pietro Colletta e via Pompei. Si interviene così in modo definitivo su problemi di vivibilità urbana esistenti da tempo in due differenti quartieri.

“L’Amministrazione comunale sta dando seguito all’impegno di realizzare infrastrutture moderne, sicure e sostenibili – dichiarano il sindaco Vitantonio Petronella e l’assessore ai lavori pubblici Michele Mirgaldi – a beneficio della cittadinanza e del territorio. Grazie ad un’attenta pianificazione, con questi e altri progetti stiamo ponendo rimedio a questioni risalenti nel tempo, prevedendo ed eseguendo adeguati interventi per il deflusso delle acque di pioggia perché questo è uno degli elementi maggiormente critici nella nostra città. Nei due casi specifici, inoltre, si vanno a completare le infrastrutturazioni urbane”.



Via Avezzano

La sistemazione di via Avezzano, con la regimentazione delle acque di pioggia, porrà rimedio ad una situazione che si protrae da 36 anni. Via Avezzano è una strada di circa 400 metri, con confluenza in via Parisi, adiacente l’istituto scolastico Polivalente. Questa viabilità è soggetta al fenomeno degli allagamenti perché convergono le acque pluviali delle traverse a monte. La mancanza di un adeguato sistema di smaltimento genera problemi. L’opera prevede la realizzazione di una nuova sede stradale, con marciapiedi, alberature, impianto di pubblica illuminazione a led e un sistema avanzato di raccolta e smaltimento delle acque piovane. Tale sistema idraulico sarà composto da vasche di prima pioggia, impianti di trattamento e una trincea drenante con pozzi disperdenti, progettata per intercettare e smaltire efficacemente l’acqua.

Dati dell’appalto:

importo a base di gara: € 1.335.638,76 (Iva esclusa) oltre a € 36.494,44 (Iva esclusa) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

Aggiudicazione R.T.I. ARKE’ srl (mandataria)- Albergo Appalti Srl (mandante) per l’importo di euro 953.944,70 (Iva esclusa) di cui 36.494,44 per oneri per la sicurezza.

Durata dei lavori: un anno (dalla data di consegna).



Strade in zona via Pompei

Sono stati affidati i lavori di completamento della viabilità ricadente in zona CR compresa tra via Sant’Agnese, via San Valentino, via Pietro Colletta e via Pompei. L’opera consiste nella realizzazione delle urbanizzazioni primarie (acqua, fogna e illuminazione pubblica) laddove mancanti. Nell’area interessata sono comprese via San Claudio e via San Salvatore.

Il quadro economico sviluppa complessivamente 1.700.000 euro. La previsione iniziale di 700.000 euro è stata incrementata dall’Amministrazione comunale nel 2024 per la necessità di integrare la progettazione esecutiva con la realizzazione di fogna bianca mediante sistemi di raccolta di acque piovane in vasche di accumulo e dispersione in pozzi anidri.

Dati dell’appalto:

Importo a base di gara: euro 1.224.055,87 (Iva esclusa) oltre a euro 34.917,41 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Aggiudicazione: R.T.I. CO.GE.CA. srl (mandataria) – Costruzioni Industriali srl (mandante).

Importo aggiudicazione: euro 859.319,04 (Iva esclusa) di cui 34.917,41 per oneri per la sicurezza.

