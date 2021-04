Era capitato lo scorso anno durante il periodo da confinamento domiciliare, con i contagi da covid 19 che avevano infettato vari reparti e con i necessari interventi di sanificazione. Ci stava in attesa di venire a capo di cause e modalità operative dell’epidemia. Ma a Pasqua 2021 con le vaccinazioni effettuate al personale sanitario probabilmente no. E la notizia, trapelata in mattinata , è stata notificata nel tardo pomeriggio con una nota della Asm, con l’annuncio di 18 pazienti e 8 operatori sanitari contagiati. Quanto alle cause non è dato sapere, riserbo e accertamenti in corso con l’avvio della sanificazione e monitoraggio sul personale. Qualcosa non va nel sistema di controlli in ospedale: temperatura, igienizzazione e … A questo punto occorrerà- dopo questa fase di crisi- fare tamponi sierologici a chi entra ed esce dall’ospedale, altrimenti non ne usciamo, sopratutto in pieno periodo vaccinale che sta andando avanti, nonostante le oggettive disparità di trattamento nelle distribuzioni delle dosi tra Potenza e Matera, denunciate in passato. La Asm,intanto, porterà avanti le sue misure e con l’inevitabile sospensione delle attività ambulatoriali , tranne che per le urgenze e prestazioni per alcune categorie di ammalati, fino al 30 aprile. Apprensioni anche in alcuni Comuni della montagna materana. Il sistema mostra lacune aggravate, lo ricorderemo fino alla noia, dai continui contagi che coinvolgono nella gran parte dei casi gli stessi nuclei famigliari, anche per l’assenza per i contagiati di strutture alternative alla propria abitazioni. Da noi, è il caso di Matera e di altri centri, silenzio totale, finora, alle richieste dei sindaci De Ruggieri e Bennardi. Una omissione…che stiamo pagando a caro prezzo. Mediocrità, incoscienza? Un altro argomento per le tante incombenze , accanto alla campagna vaccinale,affidate al responsabile della task force generale Francesco Paolo Figliuolo. E’ l’ultima speranza…

COMUNICATO STAMPA

Coronavirus: pazienti e operatori positivi nel reparto di chirurgia dell’Ospedale

L’Azienda Sanitaria di Matera comunica che nel reparto di Chirurgia, dell’Ospedale Madonna delle Grazie, sono risultati positivi 18 pazienti e 8 operatori sanitari.

Sono state immediatamente avviate tutte le procedure del protocollo di accettazione necessarie alla messa in sicurezza della struttura che prevedono la momentanea sospensione di tutte le attività ambulatoriali fino al 30 aprile garantendo, però, gli interventi d’urgenza e le prestazioni ambulatoriali delle categorie “U” e “B” e di quelle per follow-up dei pazienti oncologici.

Si è dato avvio al cronoprogramma per sottoporre tutto il personale ospedaliero, in tempi idonei, all’esecuzione del tampone molecolare. I pazienti ricoverati nel reparto di Chirurgia sono stati immediatamente isolati nell’area Covid predisposta e vengono costantemente seguiti dall’equipe medica.

Si sta procedendo ad un’ulteriore sanificazione dell’intera struttura.