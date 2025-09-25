Flotilla sotto attacco e la resa di Crosetto: “Non possiamo garantirne la sicurezza”

Pur con toni più istituzionali, rispetto alla sua presidente del consiglio, il Ministro della Difesa Guido Crosetto, questa mattina in Parlamento, ha prima provato a sostenere la inutilità della missione della flotilla internazionale affermando “Mi sono posto una domanda: era proprio necessario mettere a repentaglio l’incolumità di cittadini italiani per portare aiuti a Gaza? ” dimostrando di non capire (o facendo finta di non capire) che essa è diventata necessaria, a fronte della intollerabile inettitudine dinanzi al genocidio in corso di governi come quello di cui lui stesso fa parte. E poi confermando la resa dinanzi alle minacce di Israele a danno di cittadini italiani e confermando la propria incapacità a garantirne la sicurezza nel momento in cui le navi abbandoneranno le acque internazionali e entreranno in quelle dinanzi alla Striscia di Gaza: acque che non sono israeliane. Tratto di mare in cui Israele sta operando un blocco illegale, violando il diritto internazionale. Ma per Crosetto questo non deve essere chiaro se ha detto che “La Flotilla si trova a 450 miglia dal punto pericoloso, che è l’uscita dalle acque internazionali. A quel punto nessuno sarà più in grado di garantire sicurezza e aiuto nel caso accadesse qualcosa. Forse la gravità della situazione sfugge ed essa non dipende dalla volontà del nostro Parlamento, del nostro governo o di quelli delle altre 44 nazioni rappresentate, perchè una volta entrata in acque considerate israeliane sfuggirà dal controllo e dalla possibilità di agire di tutti noi.”. E in questa omissione di presa d’atto dell’annunciato comportamento corsaro della marina israeliana e conseguente intimazione al governo israeliano di non compiere gli atti illegali annunciati, scortando anche in quelle acque non israeliane le barche della flotilla, che si consuma la tragica inconsistenza della posizione politica di un governo incapace di difendere i suoi cittadini che non commettono atti illegali. E se non fosse ancora chiaro Crosetto ha ancora detto: “Non ci saranno due navi contemporaneamente impiegate nell’area. La fregata Alpino sostituirà infatti la fregata Fasan, che rientrerà alla propria missione originaria. Per ripetere, anche in questo caso ciò che ho detto con chiarezza in Parlamento, le unità navali italiane non svolgono funzioni di scorta, né usciranno dalle acque internazionali, qualora la flottiglia dovesse decidere di forzare il blocco israeliano. Anzi uno degli obiettivi è quello di scongiurare tale eventualità ed evitare possibili conseguenze negative”. Insomma è come dire ad Israele “fai ciò che vuoi, noi non ci permettiamo di mettere naso, anche se sono nostri cittadini e non ti stanno sparando addosso. Anzi ci giriamo dall’altra parte.” Esattamente come fatto sino ad ora in questi anni di genocidio. Vergogna, nemmeno un poco? Che pena.

