Flotilla continua, nonostante tutto, con il sindacato di base

Ne avevamo parlato in altro servizio circa la partecipazione di persone da Matera alla manifestazione di sabato 4 ottobre a Roma, con una ‘’marea umana’’ , come scrive il segretario dell’Usb di Matera Antonio Nacci che ha partecipato con entusiasmo e correttezza. E questo nonostante i tanti ostacoli di natura logistica sia alla partecipazione e che al rientro a casa. Contano i fatti, la voglia di partecipare, confrontarsi, fare quello che è giusto per tutelare libertà costituzionali nel nostro Paese e in quella che vorrebbero riconquistarli, ma che devono fare i conti conflitti, le repressioni locali e con appoggio internazionale che continuano a penalizzare i civili come a Gaza e in Cisgiordania.



Comunicato Stampa

La Flotilla continua a navigare nei cuori e con i corpi della marea umana che ieri ha invaso Roma al grido “blocchiamo tutto” .

Oggi grazie alla combattività e al coraggio dei Sindacati di Base come CUB(Confederazione Unitaria di Base) e USB ma di tutto il Sindacalismo di Base schierati da sempre a difesa dei diritti e della dignità dei Lavoratori e dei Cittadini, la coscienza della società civile si è risvegliata difronte al Genocidio che il governo criminale di Israele sta perpetrando in Palestina.

Ieri il “nostro” governo, ignavo difronte a quanto sta’ accadendo, ha fatto di tutto per mettere ostacoli alla gente che da tutta l’Italia ha invaso la capitale a partire dal blocco dei pullman, come il nostro, per ritardarne l’arrivo e poi i treni della metropolitana che guarda caso andavano a passo di lumaca e non contenti poi la sera con la chiusura di diverse stazioni della metropolitana costringendo i manifestanti,tra cui intere famiglie con bimbi e persone anziane, a estenuanti cammini per trovare la stazione aperta e raggiungere i pullman per il rientro.

A questo governo colluso con il capitalismo immorale e guerrafondaio, che oggi decide i destini del mondo, sapremo rispondere con la forza degli ideali di giustizia sociale, solidarietà e libertà per ridare dignità a quanti oggi sono vittime di un mondo sempre più ingiusto.

Responsabile Provinciale CUB

Antonio NACCI

