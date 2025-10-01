Flotilla a Meloni: Siano le istituzioni responsabili perché la legge, non solo non vale per tutti, ma non esiste più

“Questa notte le imbarcazioni hanno continuato a navigare, ci aspettavamo di avere un’intercettazione che però non è avvenuta, ci sono stati avvicinamenti alle nostre barche ma non c’è stato contatto. È probabile che questo contatto” con le forze israeliane “avvenga nelle prossime ore”. E’ quanto detto da Maria Elena Delia, portavoce italiana della Global Sumud Flotilla, in una conferenza stampa alla Camera a sostegno delle imbarcazioni dirette a Gaza. A Giorgia Meloni che, negli scorsi giorni via social, ha definito “irresponsabili” gli equipaggi della missione umanitaria, ha replicato: “Le persone a bordo delle barche meritano rispetto. A bordo ci sono 400 persone, casalinghe, giornalisti, insegnanti, gente di ogni tipo che non ne ha potuto più. Siamo noi che chiediamo alle istituzioni di essere responsabili perché la legge, non solo non vale per tutti, ma non esiste più”. Al termine della conferenza stampa a Delia è stato chiesto di commentare le nuove dichiarazioni del capo del governo italiano, questa volte espresse da Copenaghen. E ha detto: “La presidente Meloni sa che quel blocco navale è illegale? Sa la presidente Meloni che le 150 miglia dalle quali ci chiede di tornare indietro sono acque internazionali nelle quali non c’è alcun motivo per cui non dobbiamo navigare? Gli aiuti internazionali potevano essere portati liberamente in altri modi? E come mai il popolo palestinese sta morendo di fame se era così facile portare questi aiuti?”. Belle domande se la Presidente rispondesse!

