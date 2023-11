Flashmob di studenti della Nicola Festa di Matera nella Giornata della Gentilezza 2023

Nella mattinata di ieri, lunedì 13 novembre, nella piazzetta adiacente la Chiesa del Purgatorio a Matera, in via Ridola, la classe 2^A della Scuola Secondaria di I grado Nicola Festa ha celebrato la Giornata Mondiale della Gentilezza. “Nell’ambito dell’UDA interdisciplinare “Seminiamo Atti di Bellismo”, -si legge in una nota dell’istituto- gli allievi hanno coinvolto i cittadini con danza e versi, invitandoli a continuare la “Poesia dei doni” di Jorge Luis Borges che comincia con il verso “Ringraziare Voglio”.

Piacevolmente sorpresi dall’insolito chiasso festoso, i passanti, materani e non, si sono fatti coinvolgere, nella mattinata di sole, e hanno espresso i motivi per i quali sono grati alla vita: la libertà, la pace, la famiglia, la salute. Non sono mancati pensieri accorati verso chi, in questo periodo storico, si trova ad affrontare la guerra, a chi ha perso casa e famiglia.

I ragazzi hanno scoperto il piacere di svolgere un ruolo attivo nell’assunzione di comportamenti indirizzati alla legalità, al senso civico e al rispetto dei diritti e dei doveri, atteggiamenti che favoriscono lo sviluppo di valori quali la solidarietà, l’onesta e il coraggio per opporsi alle ingiustizie e per rafforzare le basi della convivenza civile.

L’iniziativa intende sensibilizzare la cittadinanza alla prevenzione di ogni forma di discriminazione e violenza, bullismo e cyber bullismo, attraverso la scoperta e la valorizzazione della Bellezza del mondo e delle relazioni umane. I ragazzi sono stati coordinati dalle docenti Silvia Palumbo e Annamaria Dragone.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.