Flai Cgil vince le elezioni RSU allo stabilimento Gaudianello/Toka di Melfi: con il 54% dei voti

La Flai Cgil Basilicata con una nota “esprime grande soddisfazione per l’esito delle elezioni per il rinnovo della RSU nello stabilimento Gaudianello/Toka del gruppo AMI Italia a Melfi dove, con il 54% dei voti, è risultata primo sindacato, conquistando due seggi su tre.” “I lavoratori – commenta il segretario generale Vincenzo Pellegrino – hanno scelto la Flai Cgil, confermando fiducia al nostro sindacato e al lavoro quotidiano fatto su salario, sicurezza e diritti. Un risultato che premia la coerenza e la vicinanza ai problemi reali della fabbrica. Con determinazione e capacità collaborativa abbiamo saputo mettere in campo tutte le nostre forze in un contesto difficile per le tante criticità che ancora sta attraversando il gruppo, oltre a valorizzare un marchio storico come quello di Gaudianello simbolo di qualità del nostro territorio. Un ringraziamento va a tutte le lavoratrici e i lavoratori che hanno partecipato al voto. Un plauso e i complimenti più sentiti vanno ai nostri candidati, Enrico Sassone e Diego Di Padova per l’impegno e la capacità di rappresentare le istanze del sito.

Un plauso speciale a Sassone, che si conferma RSU da circa un ventennio per la sua disponibilità verso gli altri, oltre che per capacità nel confronto costante con l’azienda. Ora inizia la fase più importante: dare risposte concrete a chi lavora. La Flai Cgil Basilicata, insieme alla nuova RSU, sarà in prima linea per aprire il confronto aziendale su rinnovo integrativo, organizzazione del lavoro e salute e sicurezza”.

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