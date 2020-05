A come Arca, Antonio e Apertura dei proprietari di negozi a venire incontro ai conduttori di attività produttive nel rinviare, sospendere il pagamento dei canoni di locazione, vista la situazione persistente di chiusura di alcune attività a causa del corona virus. Senza introiti e liquidità scadenze destinate a non essere onorate e ad aprire, è inevitabile, possibili contenzioso. E allora la proposta di Antonio Serravezza è quella di aprire alla reciproca comprensione, citando un buon esempio, come da foto del servizio. Dobbiamo darci una mano e del resto Arca o Barca di Noè l’economia vive difficoltà reciproche. Del resto in Italia gli aiuti sono quelli che sono e arrivano con il contagocce. Quanto alla ripresa. Siamo alle valutazioni, alle speranze e ai massimi sistemi sull’onda increspata del ” Stiamo lavorando” ma non ci sono programmi e percorsi concreti. Tranne lo slogan , che lascia il tempo che trova, del turismo di prossimità.

LA PROPOSTA DI SERRAVEZZA



In questo periodo di lock down ci sono continue azioni di solidarietà che in tempi normali non suscitano l’entusiasmo popolare. Molte attività di Matera stanno soffrendo per i mancati introiti, per le spese e tasse che comunque si stanno accumulando e maggiormente per non riuscire a pagare i propri dipendenti. Ci sono delle iniziative messe in campo dal governo ma non sono sufficienti e allora penso che tutti siamo sulla stessa barca di Noe’. Si tutti da una parte o dall’altra desideriamo salvarci in attesa della bassa marea. Oggi pensavo a tutti coloro che non riescono o non possono pagare i fitti dei locali commerciali. I proprietari dovrebbero ragionare e mettersi una mano sulla coscienza per non diventare un virus che colpisce chi non può utilizzare i locali di loro proprietà a causa della chiusura voluta dal governo. Pensassero al futuro quando questo putiferio terminerà e tutto ritornerà al suo posto. La loro proprietà oggi non vale nulla ma ritornerà a produrre nuovamente un guadagno dopo la pandemia. Vorrei tanto sentir notizie che molti proprietari a Matera siano intervenuti in aiuto dei loro locatari o inquilini. Proviamo a salvarci tutti!