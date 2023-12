Fissate le giornate de “Il Campanaccio” 2024 a San Mauro Forte

Non c’è ancora il programma, ma -se avete intenzione di tornare o andarci la prima volta a San Mauro Forte per godervi quel rito ancestrale e particolarissimo che è il Campanaccio, prendete nota di quando si svolgerà la prossima edizione. Con un post sulla propria pagina facebook,infatti, l’Amministraziuone cittadina ha reso noto i giorni in cui si svolgeranno le manifestazioni correlate al Campanaccio 2024. Saranno cinque giornate in tutto: dal 12 al 16 gennaio 2024. Un arco temporale che tiene dentro un sabato (13 gennaio) e la data “storica” dell’evento: il 16 gennaio. Il sabato per i turisti, il 16 per i puristi della tradizione.

Per la cronaca, ricordiamo che fino a qualche tempo fa non era mica necessario stabilire di anno in anno la data. Essa era incisa in quella potente memoria collettiva che è la “tradizione”. Il tutto si svolgeva il 15-16-17 gennaio, sempre, ogni anno. Sia prima quando era un fatto estremamente soggettivo e ristretto a pochi stoici scampanatori, che anche dopo che ad essi -negli ultimi anni settanta- si aggiunse una squadra di giovani e meno giovani che provocò una riscoperta generale. Con una amministrazione intelligente che nei primi anni ottanta iniziò a valorizzare l’evento e a promuoverlo. Sino a farlo diventare un evento di massa. Ma sempre con le radici ben affondate nel suo irrinunciabile humus. Con i sanmauresi che vivevano all’estero o al Nord che si organizzavano ed erano sempre presenti in massa e con un aumento costante di curiosi dai comuni lucani e da altre regioni. Nessuno si era mai sognato di sradicare l’evento dalle sue date. Cosi come accade ancora tutt’oggi per altri appuntamenti tradizionali delle comunità confinanti. Ed invece, ad una amministrazione venne -qualche decennio fa- la (in)felicissima idea che bisognava spostare l’evento al sabato, come se fosse una cosa “à la carte“. Ci fu qualche protesta iniziale poi il tutto è scivolato via senza che nessuna altra compagine amministrativa successiva si sia mai posto il problema di rimettere a posto i tasselli di un mosaico che così si è iniziato a sfasciare con una intollerabile leggerezza. E se prima -per motivi mercantili- gli cambi le date, poi -sempre per motivi correlati a finanziamenti- lo arrivi a presentare come fosse quelllo che non è, un “carnevale“, (vedi cartellone regionale in cui l’evento è inserito da anni tra altri), come meravigliarsi poi se nel tempo vi sia stata quella perdita di dentità culturale (vedi vestizioni sempre più variopinte e carnascialesche) a cui sembra lo si sia irrimediabilmente condannato? L’apparire più che l’essere sembra abbia preso il sopravvento su questo “bene indisponibile” e che proprio per questo andava/andrebbe maneggiato con migliore cura e rispetto. Ma oramai, come sempre, si è giunti sotto/sotto anche questa volta….e, quindi, bando a discussioni che richiederebbero essere affrontate molto prima. Che parta la festa.