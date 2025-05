Fisioterapisti pro gente di Gaza. Basta Macelleria ! Salvare la vita

Un appello sentito e partecipato quello che viene dall’Ordine dei fisioterapisti della Basilicata che denuncia quanto sta accadendo a Gaza, una ”macelleria” sempre aperta – come dimostra il massacro di civili, di bambini in particolare, con la repressione continua di Israele alla ricerca di ostaggi e di capi di Hamas che alimentano tutte le fasi del massacro. Appello e solidarietà dell’Ordine dei fisioterapisti perchè tutto questo cessi, in presenza dei Governi occidentali, compreso quello italiano, spesso silenti, immobili che non vanno oltre gl appelli. Servono condanne e volontà precise, per indurre i signori della guerra e degli interessi internazionali (Il mercato delle armi è fiorente) ad attivare trattative di pace. E lo stesso valga per la guerra in Ucraina…



Ordine dei Fisioterapisti della Basilicata

Solidarietà e Difesa della Vita a Gaza

Potenza, 27 maggio 2025

Gaza rappresenta oggi una delle emergenze umanitarie più gravi del nostro tempo. Agli

occhi del mondo, questa piccola striscia di terra è diventata il simbolo di un conflitto

irrisolto, di una crisi che si aggrava giorno dopo giorno, con vittime che si contano a

migliaia. Il sistema sanitario è ormai vicino al collasso. Mancano medicinali, attrezzature e

personale. L’accesso ai beni fondamentali come acqua e cibo è gravemente

compromesso. Interi quartieri sono stati distrutti, oltre un milione di persone sono state

sfollate.

Tra le violazioni più gravi vi sono gli attacchi contro ospedali, ambulanze e operatori

sanitari. In molti casi, queste strutture sono state colpite direttamente o costrette a

chiudere per mancanza di forniture o sicurezza. Migliaia di persone, tra cui feriti, neonati,

malati cronici e anziani, non riescono più a ricevere neppure le cure più basilari.

In questo contesto così drammatico, l’Ordine dei Fisioterapisti della Basilicata si unisce

con fermezza alla condanna di ogni forma di violenza e riafferma con forza i valori che

sono alla base della nostra professione: il rispetto per la vita, la centralità della persona, il

diritto universale alla salute. La guerra ha superato i confini della politica e ha colpito la

base stessa della nostra umanità: la cura, la protezione, la vita.

Altrettanto importante è evidenziare la necessità immediata di liberare gli ostaggi

israeliani. Il valore inviolabile di ciascuna vita umana è alla base di ogni vera

riconciliazione e di una pace duratura.

Nel pieno rispetto dei principi fondamentali del diritto internazionale e della dignità umana,

esprimiamo la nostra solidarietà alle vittime civili di Gaza, agli operatori sanitari sotto

OFI BASILICATA

Via della Chimica, 61 – 85100 Potenza PZ

pec: basilicata.of@pec.fnof.it // email: basilicata.of@fnof.it

tel.: 097153593

assedio e a tutte le persone che, con forza, coraggio e silenzio, resistono a tanta

disumanità. La vera pace può nascere solo dal rispetto profondo della vita e della persona.

Il nostro impegno resta quello di promuovere salute, umanità e giustizia.

Il Consiglio Direttivo

Ordine dei Fisioterapisti della Basilicata

* LA FOTO DI APERTURA è TRATTA DALLA PAGINA SOCIAL DI ONU ITALIA