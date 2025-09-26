Fischi e una sala semivuota per Netanyahu all’ONU (Video)

Una selva di fischi e diverse delegazioni che si alzano e abbandonano la sala è l’accoglienza riservata al primo ministro di Israele all’ONU. Da quel palco Netanyahu ha replicato la sua propaganda che tenta di capovolgere la realtà che, purtroppo per lui, è sotto gli occhi del mondo, nonostante abbia ammazzato centinaia di giornalisti e negato l’accesso alla stampa internazionale per impedirlo. Che abbia necessità di ogni mezzo di propaganda per cercare di far passare la sua riscrittura della verità conclamata dal genicidio quotidiano ha fatto noleggiare decine di “vele” e cartelloni giganti intorno al Palazzo di vetro per chiedere di non dimenticare il 7 ottobre (usando ancora quella tragica carneficina operata da Hamas come suo personale passepartout per radere al suolo abitazioni e persone da allora), nonchè prendere sotto controllo tutti i telefoni dei palestinesi per costringerli ad ascoltare il suo discorso qui all’ONU. Ovviamente non ha fatto altro che replicare il suo solito repertorio negazionista (non è vero che affama la popolazione, non è vero che ammazza i civili, le critiche a Israele sono “bugie antisemite”, chi riconosce lo Stato della Palestine è complice di Hamas). Tutte le solite balle per negare ancora una volta la possibilità dell’esistenza di uno Stato Palestinese. Ma ha detto di non avere ancora finito il lavoro e che intende farlo quanto prima. Mai lasciare a metà un genocidio. L’augurio è che prima o poi sia chiamato a rispondere, lui e i suoi complici, dinanzi ad un giudice per le sue nefandezze.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.