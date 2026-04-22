Firme per una proposta di legge popolare per abolizione norme sui vitalizi regione Basilicata

“La reintroduzione dei vitalizi in Basilicata ha suscitato clamore, indignazione e una forte risonanza mediatica che, nelle scorse settimane, ha attirato l’attenzione non solo dei cittadini lucani, ma dell’intero Paese. A seguito della modifica approvata nel febbraio 2026, che non elimina questo privilegio, abbiamo deciso di dare voce alle migliaia di cittadini lucani che si sono sentiti mortificati da questa norma. Abbiamo quindi avviato l’iter per il deposito di una proposta di legge di iniziativa popolare finalizzata all’abolizione degli articoli 16 e 17 della legge che, il 30 dicembre, ha reintrodotto i vitalizi.” E’ l’annuncio fatto dall’Associazione Matheraclea, con una nota in cui si rende noto che “La proposta sarà depositata al termine della campagna di raccolta firme, che prenderà il via subito dopo la ricezione dei moduli vidimati da parte degli uffici regionali e a tal proposito vogliamo ringraziare pubblicamente i funzionari per la celerità nelle risposte e la totale collaborazione fornita in fase preliminare.

Questa decisione nasce dall’ascolto dei cittadini, che si sono sentiti traditi in un momento di gravi difficoltà economiche per famiglie e imprese, in un periodo in cui molti non riescono ad accedere alla pensione a causa delle restrizioni vigenti. In Basilicata, invece, la politica ha intrapreso una direzione opposta. Per contribuire alla raccolta firme è possibile contattarci via email all’indirizzo: associazionematheraclea@gmail.com. o contattare direttamente i referenti dell’associazione (Antonio Materdomini, Emanuele Pilato, Carlo Mazzei).”

“L’auspicio è che migliaia di cittadini e cittadine lucane sottoscrivano la proposta e che anche associazioni, sindacati e forze politiche che hanno contestato questo provvedimento collaborino attivamente alla raccolta firme, contribuendo a dare forza e peso alla voce dei cittadini”, afferma il presidente dell’associazione Antonio Materdomini.

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