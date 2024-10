FIRMA: Stop smartphone e social sotto i 16 e 14 anni: ogni tecnologia ha il suo giusto tempo!

Diventa evidente ogni giorno di più l’impatto sulla emotività e le relazioni che la diffusione selvaggia dei cellulari e con essi dei contenuti che vi circolano sta avendo sul processo di crescita dei giovanissimi. Un condizionamento che spesso porta ad una estraniazione rispetto alla realtà, alla costruzione di vita parallela vissuta in un universo in cui si consumano sentimenti, approcci, delusioni, drammi. E’ il risultato di una società in cui qualsiasi cosa il sistema economico immetta sul mercato è accettato ed utilizzato a prescindere. Persino quando è particolarmente pervasivo al fine da condizionare menti in formazione e non in grado di gestire la potenza di fuoco dei social. Ma tant’è. E’ il dio mercato bellezza “senza lacci e lacciuoli” a cui il mondo si è votato e sul cui altare si consumano quotidianamente sacrifici di ogni tipo: la salute, il cambiamento climatico, le guerre, l’assoggettamento di governi alle lobby finanziarie, la vita di ognuno di noi. Specie dei giovani. E’ da questa consapevolezza che cominciano a farsi avanti momenti di “resistenza” e discussione. Come questa petizione su Charge.org dal titolo “Smartphone e Social Media: ogni tecnologia ha il suo giusto tempo.” Che così viene spiegata dai promotori: “Se è vero che spesso le tecnologie migliorano la qualità della vita, questo non accade quando si parla di educazione nella prima infanzia e nella scuola primaria. I bambini e le bambine che utilizzano strumenti tecnologici e interagiscono con gli schermi subiscono due danni:

– Uno diretto, legato alla dipendenza.

– Uno indiretto, perché l’interazione con gli schermi impedisce di vivere nella vita reale le esperienze fondamentali per un corretto allenamento alla vita.

È ormai chiaro che prima dei 14 anni avere uno smartphone personale possa essere molto dannoso così come aprire, prima dei 16 anni, un proprio profilo personale sui social media.

La nostra non è una presa di posizione anti-tecnologica ma l’accoglimento di ciò che le neuroscienze hanno ormai dimostrato: ci sono aree del cervello, fondamentali per l’apprendimento cognitivo, che non si sviluppano pienamente se il minore porta nel digitale attività ed esperienze che dovrebbe invece vivere nel mondo reale.

Simili comportamenti in età prescolare portano ad alterazioni della materia bianca in quelle aree cerebrali fondamentali per sostenere l’apprendimento della letto-scrittura.

I fatti lo dimostrano: nelle scuole dove lo smartphone non è ammesso, gli studenti socializzano e apprendono meglio. Prima dei 14-15 anni, il cervello emotivo dei minori è molto vulnerabile all’ingaggio dopaminergico dei social media e dei videogiochi.

Anche nelle scuole bisogna essere coerenti con quello che ci dicono le neuroscienze. Smartphone e tablet devono essere usati solo dai docenti per arricchire le proposte didattiche senza prevedere, in classe o a casa e almeno fino ai 15 anni, alcun uso autonomo degli studenti.

APPELLO: Chiediamo quindi al Governo italiano di impegnarsi per far sì che nessuno dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze possa possedere uno smartphone personale prima dei 14 anni e che non si possa avere un profilo sui social media prima dei 16. Aiutiamo le nuove generazioni.”

Per chi volesse, lunedì 16 ci sarà una diretta sul tema con Daniele Novara e Alberto Pellai. Qui tutte le informazioni. QUI POTETE FIRMARE.