Fipe- Confcommercio: Giornata della Ristorazione 2025

La Giornata della Ristorazione 2025, un’iniziativa ideata da Fipe- Confcommercio, per mettere al centro i valori ed il ruolo della ristorazione come pilastro del Made in Italy, verrà celebrata anche nella città dei Sassi, con un’iniziativa della Fipe – Confcommercio di Matera, che ha organizzato un evento con la partecipazione della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo “G. Minozzi – N. Festa” per parlare con i bambini di cultura ed educazione alimentare.

La manifestazione, alla sua terza edizione, sarà accompagnata da una serie di iniziative sia a livello territoriale che nazionale, prevedendo per quest’anno il coinvolgimento delle scuole di primo grado.

L’evento svolto in collaborazione con l’Istituto Comprensivo “G. Minozzi – N. Festa”, si terrà il 15 maggio 2025 alle ore 10.00 presso la scuola “G. Minozzi” di Matera e vedrà coinvolte alcune classi della scuola primaria. Le attività, che svolgeranno i bambini guidati da uno chef-patron, spazieranno da workshop pratici, in cui gli studenti avranno le mani in pasta, a racconti sensoriali di piatti della memoria, ed hanno l’obiettivo di trasmettere l’importanza del legame tra memoria, emozioni e cibo per promuovere la crescita di una generazione consapevole, capace di valorizzare la cultura dell’ospitalità.

“La Giornata” nata da un’idea della Fipe, in collaborazione con il Ministero dell’Agricoltura e il Ministero del Turismo, vuole rappresentare una festa popolare, inclusiva, solidale e profondamente etica che ha come obiettivo primario quello di invitare tutti gli italiani a celebrare la condivisione di un rinnovato sentimento di comunità, e vedrà coinvolti, il 17 maggio 2025, tutti i ristoratori che aderiranno all’iniziativa, per valorizzare e rafforzare i valori ed il ruolo della ristorazione e della gastronomia italiana, con l’obiettivo di celebrare il tema dell’ospitalità̀, e dedicheranno alla giornata un piatto che veda come ingrediente protagonista l’uovo, un ingrediente raffinato ma anche popolare che nelle cucine regionali è protagonista di mille ricette, testimone della nostra storia e della nostra creatività.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.