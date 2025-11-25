Fiori sulle panchine rosse dinanzi alla Cgil di Matera

Nella mattinata di oggi, 25 Novembre, in cui ricorre la “Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne“, come preannunciato la Cgil di Matera ha reso omaggio alla memoria delle due vittime materane di femminicidio nel ribadire l’impegno delle donne e degli uomini della Cgil per contrastare, ogni giorno, le diseguaglianze e la violenza di genere. E lo ha fatto con una breve ed intensa cerimonia dinanzi all’ingresso della sede della Camera del Lavoro di Matera dove l’8 marzo 2024, sono state installate due panchine rosse, intitolate alle due vittime materane di femminicidio: Vita Maria Farina uccisa nel 2000 dal marito dal quale si stava separando e Anna Rosa Fontana uccisa nel 2010 dall’ex convivente. Sulle stesse, alle 10,00 sono stati deposti dei fiori contro la violenza, per riaffermare che la non cultura della sopraffazione e della violenza deve essere contrastata non solo con misure repressive, ma soprattutto con azioni e interventi di educazione e rieducazione volti a scardinare la cultura patriarcale e violenta che ancora permea profondamente la nostra società. La segretaria Cgil Matera e Basilicata, Michela Carmentano nel ricordare “l’impegno delle donne e degli uomini della Cgil per contrastare, ogni giorno, le diseguaglianze e la violenza di genere.” Ha rilevato che “Purtroppo, continuano a emergere dati che invitano a non abbassare la guardia e a una riflessione profonda sullo stato della parità e della giustizia di genere. Nonostante una maggiore consapevolezza la violenza di genere continua a essere tollerata in forme subdole, sottili e pervasive, anche tra i più giovani. Gli stereotipi di genere, la colpevolizzazione delle vittime e le distorsioni sul consenso alimentano una cultura che considera normale l’abuso e ostacola il necessario processo di cambiamento culturale profondo. In particolare, l’indice di uguaglianza di genere rivela persistenti disuguaglianze in molti settori, quali il lavoro retribuito, l’accesso alle risorse finanziarie, l’istruzione, l’assistenza non retribuita, la salute, il potere e il processo decisionale, nonché la violenza di genere. Per questi motivi la Cgil è da sempre impegnata e continuerò ad esserlo, a tutti i livelli, nel contrastare gli stereotipi e la pseudocultura che alimentano la violenza di genere e i femminicidi”. I fiori “diventano oggi simbolo contro la violenza, per riaffermare – ha concluso Carmentano – che la non cultura della sopraffazione e della violenza deve essere contrastata non solo con misure repressive, ma soprattutto con azioni e interventi di educazione e rieducazione volti a scardinare la cultura patriarcale e violenta che ancora permea profondamente la nostra società”.

In una precedente nota la Cgil di Matera aveva ricordato i termini della tragica questione: “Anche quest’anno, l’UN Women, (l’Ente delle Nazioni Unite per l’uguaglianza di genere e l’empowerment delle donne) ha individuato come tema centrale la campagna UNiTE by 2030, che invita i governi, la società civile, il settore privato, le organizzazioni femministe, i giovani, i media e le istituzioni dell’ONU a unire le forze per affrontare e scardinare gli episodi di violenza di genere, che continuano ad essere una delle violazioni dei diritti umani più diffuse e pervasive a livello globale.

Purtroppo, continuano a emergere dati che invitano a non abbassare la guardia e a una riflessione profonda sullo stato della parità e della giustizia di genere. Nonostante una maggiore consapevolezza, la violenza di genere continua a essere tollerata in forme subdole, sottili e pervasive, anche tra i più giovani. Gli stereotipi di genere, la colpevolizzazione delle vittime e le distorsioni sul consenso alimentano una cultura che considera normale l’abuso e ostacola il necessario processo di cambiamento culturale profondo. Anche le istituzioni, come dimostra una recente sentenza del Tribunale di Torino, non sono immuni da linguaggi e giudizi che minimizzano la violenza e tradiscono la fiducia delle vittime nella giustizia.

Da una recente indagine svolta a livello europeo dall’EIGE (European Institute for Gender Equality) dal titolo “Dalla percezione alla politica: abbattere gli stereotipi di genere nell’Unione europea” emerge che, nonostante i progressi, gli stereotipi di genere restano radicati nell’UE e influenzano cultura, istituzioni e comportamenti. Il permanere dei pregiudizi condizionano le scelte, le opportunità e la vita delle persone. In particolare, l’indice di uguaglianza di genere rivela persistenti disuguaglianze in molti settori, quali il lavoro retribuito, l’accesso alle risorse finanziarie, l’istruzione, l’assistenza non retribuita, la salute, il potere e il processo decisionale, nonché la violenza di genere.

Aumenta la violenza di genere e il fenomeno del controllo coercitivo. Nonostante sia aumentata la consapevolezza della violenza di genere, rimane elevata la tolleranza verso alcune forme di violenza, soprattutto tra i giovani uomini. Ad esempio, secondo l’Eurobarometro «Stereotipi di genere – Violenza contro le donne» del febbraio 2024, il 15 % dei giovani uomini ritiene accettabile che un uomo schiaffeggi la propria partner, una percentuale più che doppia rispetto a quella delle giovani donne (6 %) e cinque volte superiore a quella degli adulti più anziani (3 %); inoltre, il 38% dei giovani uomini e il 19% delle donne ritiene accettabile controllare le attività digitali della partner. Secondo l’indagine Eurobarometro del febbraio 2024, il 22% degli uomini e il 12% delle donne sostiene che le donne spesso inventino o esagerino accuse di abuso o di stupro. Tale percentuale sale al 26% tra i giovani uomini. Questi dati indicano che gli stereotipi di genere influenzano la percezione degli abusi e del consenso.

La Cgil è da sempre impegnata, a tutti i livelli, nel contrastare gli stereotipi e la pseudocultura che alimentano la violenza di genere e i femminicidi.”