Fiori di mandorlo a Piccianello per ricordare Daniele

E ogni volta che sbocceranno genitori, parenti e amici ne ricorderanno la freschezza di una gioventù che l’ha lasciato troppo presto. Gli amici, per ricordare Daniele Cotrufo, sono stati protagonisti di un bel gesto, simbolo di vita e di ricordi, piantando un albero di mandorlo al rione Piccianello nell’aiuola di via Marconi, prossima all’abitazione della nonna che risiede a pochi metri in via Fratelli Cervi.



I genitori si sono commossi per quel gesto, nel cuore- è il caso di di dire – del quartiere dove sono nati i fratelli Cotrufo e dove Daniele ha passato tanto tempo della sua infanzia. E quel mandorlo, con la targhetta in legno che porta incisa la frase ”alla memoria di Daniele”, è un segno di comunità e di speranza. Con quell’ albero che crescerà nel ricordo di un giovane legato al quartiere. Una pianta che sarà curata, con le aiuole, grazie alla dedizione di Eustachio Plasmati e del fioraio di via Marconi che se ne occupa con passione .