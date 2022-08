FIORELLA MANNOIA E TOMMASO PARADISO A MARINA DI GINOSA (TA)

Due grandi eventi a Marina di Ginosa: Fiorella Mannoia e Tommaso Paradiso, rispettivamente il 14 e 23 agosto 2022. Due imperdibili concerti rientranti nel cartellone degli eventi estivi del Comune di Ginosa “Riempiamo gli Spazi’’ e nella rassegna Melodye Music Fest dell’Elephant Park, possibili grazie un protocollo d’intesa, quello tra Anonima Group e Amministrazione Comunale di Ginosa, che rafforza una collaborazione finalizzata alla promozione culturale, sociale e turistica della città di Ginosa e del suo territorio.

<<Sin dall’inizio del mandato – dichiara l’Amministrazione – abbiamo voluto inserire nel Documento Unico di Programmazione la realizzazione di eventi con artisti di fama nazionale da proporre già questa estate. Siamo riusciti a concretizzare il tutto in occasione della programmazione del calendario estivo, a cui hanno lavorato l’Assessore alla Cultura Vera Santoro e il Consigliere con delega agli Eventi Giuseppe D’Amelio, mediante la collaborazione con Anonima Group, gestore della struttura. Crediamo fortemente che investire sull’attrattività dei grandi concerti ci permetta di far leva su di essi per la promozione turistica del nostro territorio. Grazie a questo protocollo d’intesa, infatti, non solo i tour nazionali di Mannoia e Paradiso faranno tappa a Marina di Ginosa, ma la struttura attrezzata ospiterà iniziative di associazioni locali, oltre a prevedere agevolazioni per i residenti, anche in occasione dei due eventi di punta>>.

Il protocollo siglato con il Comune garantirà non solo le esibizioni di artisti del calibro di Mannoia e Paradiso a distanza di pochi giorni, ma anche la promozione del territorio e la diffusione del nome di Ginosa in tutta Italia. Due maxi eventi in grado di calamitare tantissimi appassionati a Ginosa e Marina di Ginosa, con ricadute positive anche da un punto di vista di immagine delle nostre realtà, oltre che per le strutture ricettive, le attività di ristorazione e per l’intero territorio.

<<Già nelle prime settimane di luglio, prima dell’inaugurazione – dichiara Anonima Group – le campagne social avevano raggiunto più di 1,3 milioni di persone per un totale di 3,6 milioni di visualizzazioni, dati che sono esplosi dopo il primo evento e che sono in continua crescita.

L’Elephant Park, a pochi giorni dall’apertura, ha già ospitato artisti di fama internazionale e visitatori da tutta Italia. La maggior parte ha soggiornato in loco e ha potuto apprezzare le bellezze naturalistiche e paesaggistiche di Marina di Ginosa e Ginosa, nonché la straordinaria ospitalità della sua comunità.

Ringraziamo l’Amministrazione per l’impegno profuso, senza il quale non sarebbe stata possibile la realizzazione di eventi di tale portata artistica e culturale. Anonima Group sta lavorando affinché questo sia solo l’inizio di un percorso che porterà Ginosa e Marina di Ginosa al centro della scena artistica e musicale italiana>>.

Insomma, un’occasione unica per assistere agli spettacoli dal vivo di due grandi artisti e vivere eventi di forte richiamo per residenti e turisti. Primo appuntamento, quindi, domenica 14 agosto presso l’Elephant Park di Marina di Ginosa con con “La Versione di Fiorella Tour – Estate 2022” di Fiorella Mannoia, una delle voci femminili più amate dello scenario musicale nazionale.