Fiocco rosa sulle strade di Matera

E la cicogna è arrivata con gli addetti di una società che si è aggiudicato l’appalto per la realizzazione dei parcheggi ”rosa” ,riservati a mamme in attesa o che hanno bimbi piccoli. Così palina, strisce e logo hanno fatto comparsa in alcune zone della città. Le foto del servizio sono relative a via Marconi, a ridosso del mercato ortofrutticolo del rione Piccianello. Non sappiamo dove saranno localizzate le altre. Sarebbe opportuno, aldilà della scontata App o sito web che le prevederanno , che l’Amministrazione comunale provveda a questo ultimo adempimento, dopo una attesa durata oltre un anno dall’approvazione in commissione prima e in consiglio il 22 novembre 2022 provveda, https://giornalemio.it/cronaca/parcheggi-rosa-a-matera-per-le-mamme-disco-verde-in-consiglio/. E’ stato un ‘percorso’ irto di difficoltà (usiamo un eufemismo) quasi un parto…Ma, finalmente, la cicogna è arrivata.