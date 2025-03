“Fiocchetto Lilla 2025”: All’Ospedale di Matera incontri informativi per la Giornata nazionale della lotta ai disturbi del comportamento alimentare

L’Azienda Sanitaria Locale di Matera aderisce alla Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla dedicata ai disturbi alimentari. Sabato 15 marzo l’Unità operativa semplice dipartimentale Disturbi alimentari con l’Unità Nutrizione clinica e dietetica dell’ASM propongono un “Open Day” per informare sul delicato tema dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, ponendo l’attenzione sulle strategie di prevenzione, diagnosi e cura. Medici, infermieri, dietisti e psicologi, saranno a disposizione per dare informazioni dalle ore 10.30 alle ore 12.30 negli ambulatori del reparto nutrizione clinica e disturbi alimentari al secondo piano (corpo C) dell’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera.

“Dopo la pandemia –afferma Carmela Bagnato, Responsabile dell’Unità Nutrizione Clinica e Dietetica dell’ASM – abbiamo assistito a un aumento enorme di accessi ai servizi per disturbi alimentari. Negli ultimi anni, inoltre, i disturbi alimentari hanno registrato un costante aumento nella fascia d’età compresa tra i 12 e i 14 anni e con un anticipo evidente nell’insorgenza di queste patologie: oggi si ammalano anche ragazzini e ragazzine di 10 anni. L’adesione alla campagna nazionale di prevenzione ci consente di diffondere il messaggio che con interventi tempestivi e appropriati si può guarire”.

Da anni presso l’ASM è stata istituita l’Unità operativa per la diagnosi e la cura dei disturbi alimentari, censita dall’Istituto Superiore di Sanità e formata da un’equipe multidisciplinare che si occupa di tali patologie seguendo le più aggiornate linee guida.

“Il 15 marzo è importante portare il nostro contributo – sostiene il Direttore Generale dell’ASM, Maurizio Friolo- per sensibilizzare e sviluppare nuove azioni di salute promuovendo un dialogo con la cittadinanza. Le iniziative di quest’anno mostrano come, all’interno dei nostri servizi, si stia sviluppando sempre più una cultura comune e una grande sensibilità verso i disturbi alimentari che interessano una popolazione sempre più vasta e sempre più giovane. La recente attivazione dei Day Service per accedere facilmente alla diagnosi e cura per celiachia, obesità e disturbi della nutrizione è la testimonianza dell’attenzione che l’ASM pone su questo fronte”.