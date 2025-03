Fioccano i No alla proposta di Braia & Pittella di fusione dei Consorzi industriali di MT e PZ

Luca Braia, esponente di Italia Viva ed ex consigliere regionale, immediatamente dopo avere reso pubblica la sua proposta di estendere alle aree industriali del restante territorio regionale la competenza del Consorzio industriale di Matera ha incassato il sostegno del Presidente del Consiglio regionale Marcello Pittella. Ma a stretto giro ha anche dovuto prendere atto del NO dell’Associazione Infrastrutture e Sviluppo Mathera, che ancora oggi insiste con una nuova nota in cui spiega ulteriormente la propria contrarietà. Ed oggi giunge anche il NO di VOLT. A seguire i due comunicati.

MATERA DICE NO AGLI ACCORPAMENTI CON SGUARDO AL ENTROTERRA: SERVE AUTONOMIA PER TUTELARE IL TERRITORIO

“Matera alza la voce e dice basta agli accorpamenti calati dall’alto che, dietro la promessa di semplificazione e rilancio, nascondono il solito disegno centralista a favore di Potenza. La proposta di Luca Braia sostenuta da Pittella, di estendere la gestione del Consorzio Industriale di Matera a tutta la Basilicata riapre vecchie ferite e conferma la necessità per Matera e la sua provincia di difendere la propria autonomia decisionale.

È noto a tutti che ogni tentativo di unificazione ha finito per spostare il baricentro verso Potenza, generando clientele, sprechi e immobilismo. Matera non si fida più di questi modelli: troppe volte, dopo l’accorpamento, il controllo è passato in mani potentine, trasformando gli strumenti di sviluppo in strumenti di gestione politica e spartizione di risorse.

Matera e la sua provincia hanno sempre guardato al mare Adriatico e al mar Ionio, in direzione naturale dei propri interessi economici, logistici e culturali. La nostra vocazione è aperta, rivolta al Mediterraneo, alle vie di sviluppo che collegano Matera alla Puglia, alla Calabria, al mare e ai mercati. Non possiamo più permettere che le strategie industriali ci vengano imposte dall’entroterra appenninico, da chi ha logiche e visioni diverse, spesso in contrasto con le reali esigenze di questo territorio.

L’unica strada che Matera può percorrere è quella dell’autonomia operativa: il Consorzio Industriale di Matera non può correre il rischio di perdere la gestito ma deve essere rafforzato e valorizzato sul territorio, senza essere risucchiato in logiche di accentramento regionale. Solo così potrà continuare a essere uno strumento utile per attrarre investimenti, creare occupazione qualificata e dare un futuro industriale concreto e libero a Matera e alla sua provincia.”

VOLT: BASTA POLITICHE CONTRO MATERA. FERMIAMO LA FUSIONE DEI CONSORZI”

“Volt Matera esprime la più ferma opposizione alla proposta di fusione tra il Consorzio Industriale di Potenza – realtà fallimentare con 80 milioni di euro di debiti – e quello di Matera. Un’operazione pericolosa e inaccettabile, voluta da Braia e Pittella, che cancellerebbe decenni di sacrificio degli imprenditori materani e consegnerebbe il nostro futuro al centralismo potentino.

PERCHÉ DICIAMO NO

1. ⁠ ⁠ IL CONSORZIO DI POTENZA È FALLITO

– 80 milioni di debiti (Corte dei Conti 2023), gestioni opache, capannoni vuoti (es. Lauria, occupazione al 28%).

– Matera non deve pagare per gli errori altrui.

2. ⁠ ⁠ MATERA PERDEREBBE TUTTO

– a prescindere dal luogo fisico della sede, le decisioni sarebbero prese a Potenza, riproponendo per l’ennesima volta lo squilibrio storico tra i due territori.

– Fine dell’autonomia: già oggi Matera subisce disparità in:

– Turismo (70% del turismo lucano, ma solo il 30% dei fondi APT).

– Cinema (80% delle produzioni cinematografiche, ma il 75% dei fondi gestiti da Potenza).

– Sanità (reparti chiusi a Matera, +50% di finanziamenti a Potenza).

– Università (80% dei corsi a Potenza).

Tanto i politici eletti a Potenza quanto quelli eletti a Matera negli ultimi decenni hanno svenduto il nostro territorio. Ora vogliamo completare l’opera, togliendoci anche il controllo sul nostro sviluppo. Per questo, il 27 aprile Volt Matera sarà in piazza con Luca Prisco e la coalizione “Matera da Grande” per gridare: “MO BASTA!” – Il Coordinamento di Volt

Per completezza, a seguire, la proposta di Luca Braia (Italia Viva): Il Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Matera gestisca le 9 aree industriali di Potenza diventi di fatto Consorzio Industriale Unico Regionale.

“Attuare politiche virtuose che valorizzano #Matera e la sua provincia per le sue peculiarità e buone pratiche, al fine di evitare spinte referendarie pericolose e dannose per la Regione Basilicata. Estendere, per esempio, la gestione positiva e le competenze del Consorzio Industriale di Matera all’intero sistema industriale della Regione Basilicata può essere una prima risposta. Alla luce della procedura di liquidazione iniziata il 6 marzo 2021 del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza in forza della L.R. n. 7/2021. L’attuale @Api.Bas nata con un capitale sociale pari a 5 milioni di euro e una mission connessa allo sviluppo delle 9 aree industriali della Provincia Di Potenza, ad oggi si è rivelata una società il cui quasi unico interesse é concentrato sull’applicazione del Bonus Gas Regionale, con tutte le conseguenze del caso. Tematica che tra l’altro avrebbe dovuto essere affidata alla SEL, @Società Energetica Lucana, creata proprio per gestire tutti gli investimenti e le progettualità regionali relative all’energia, a 360 gradi. Dalla emanazione della sofferta legge regionale n. 7/2021, avevamo tutti sperato, credo anche il Presidente Vito Bardi ed il proponente Assessore Francesco Cupparo , che la crisi della gestione delle aree industriali si sarebbe potuta definitivamente superare e che la prospettiva potesse essere disegnata con il redigendo PFTE per l’infrastrutturazione primaria e secondaria della Zes di Tito. Un progetto di 22 milioni di euro che avrebbe dovuto aumentare la capacità ricettiva di una delle aree strategiche del mezzogiorno. A ciò devono aggiungersi gli 8,8 milioni di euro destinati alla manutenzione, ai piani di marketing . Insieme ai due progetti di efficentamento energetico di 15 milioni per garantire un abbassamento della bolletta di Acquedotto Lucano, gestiti da API-Bas, fermi e a rischio di restituzione del finanziamento. Tutto purtroppo è pericolosamente e sostanzialmente bloccato. Ritengo pertanto che, a distanza di anni, considerati i ritardi accumulati per il raggiungimento degli obiettivi, sia diventato indispensabile proporre qualcosa di diverso e accelerare ogni azione possibile finalizzata ad investire questi 31 milioni di euro disponibili per il bene di un sistema industriale lucano che deve resistere alle crisi di Stellantis e non solo.

E’ per questi motivi che, recuperando una proposta fatta dal sottoscritto in occasione della discussione sulla costituzione di APIBAS del 2021, una soluzione possibile ritengo possa essere quella di affidare risorse e competenze a livello regione al CSI della Provincia di Matera, ente fondato il 5 agosto del 1961, dopo la scoperta di estesi giacimenti di metano nella Valle del Basento.

Contabilmente virtuoso, con una struttura finanziaria sana che produce utili, il CSI di Matera gestisce oggi tre aree industriali (una in Val Basento a Ferrandina, diventata retro-porto del Porto di Taranto, le altre due di Jesce e La Martella a pochi chilometri da Matera) di medie dimensioni, in cui operano centinaia di imprese. Ha partecipazioni strategiche nella società di gestione dei servizi industriali in Valbasento (Tecnoparco) che eroga servizi migliorabili ma efficienti, adeguati alle attese. Il rilancio delle aree industriali della Regione Basilicata e l’attività di valorizzazione e promozione finalizzata all’incremento degli investimenti di imprenditori locali e all’attrarre quelli extra regionali, credo sia uno degli obiettivi principali da perseguire, con visione e assoluta determinazione, se si vuole provare a resistere mantenendo unito ed efficientando il “Sistema Basilicata” per generare economia e, soprattutto, occupazione giovane e qualificata.” …….e ancora a seguire il post con cui Marcello Pittella ieri ha dichiarato di condividere la proposta di Braia (e nel contempo già bollava come fake news la prima presa di posizione dell’AISM Matera): “Farei grande attenzione alla interpretazione delle proposte avanzate. Condivido la proposta dell’ex consigliere regionale, Luca Braia, di rafforzare il ruolo di Matera nelle politiche industriali, centralizzando su di sé la paternità nell’unificazione dei Consorzi e nella sua storica sede. La gestione liquidatoria di quello potentino è fatto tecnico in capo alla bad company creata, e non deve essere argomento da distorsioni da campagna elettorale. Proporremo tutti gli approfondimenti utili a mettere in campo virtuosismi. Intanto, stare nel merito aiuterà tutti noi, a partire dalla Città.”