Fino al 15 giugno è possibile partecipare al premio letterario “L’albero di rose”

Volge quasi al termine la settima edizione del premio letterario L’albero di rose, dedicato alla festa del Maggio di Accettura, ai culti arborei, a Leonardo Sinisgalli e alla Lucania tutta. “Il premio –si ricorda in una nota- si compone di tre sezioni: Sezione I “Essenza Lucano” – Poesia inedita ispirata ai temi naturalistici, alternativi tra loro, della Festa del Maggio, dei culti arborei e del rapporto tra l’uomo e l’albero. Sezione II “Leonardo Sinisgalli” – Poesia inedita ispirata ai temi di Sinisgalli antropologo: la poesia che scaturisce dall’urto con gli oggetti, simboli di culti primordiali; la mitologia domestica, la mitologia del luogo grezzo e sobrio. È nel luogo che meglio si leggono “le formule semplicissime che regolano il mondo”. Sezione III – Poesia edita; la silloge deve essere edita a partire dal giorno 1° gennaio 2021. Il vincitore della Sezione I- Poesia inedita a tema riceverà la somma di euro 600,00 (seicento). Il secondo classificato riceverà la somma di euro 400,00 (quattrocento) e il terzo classificato la somma di euro 200,00 (duecento). Il vincitore della Sezione II– Poesia inedita a tema “Leonardo Sinisgalli” riceverà la somma di euro 600,00 (seicento). Il secondo classificato riceverà la somma di euro 400,00 (quattrocento) e il terzo classificato la somma di euro 200,00 (duecento). Il vincitore della Sezione III– Poesia edita riceverà la somma di euro 1.000,00 (mille). Il secondo classificato riceverà la somma di euro 600,00 (seicento) e il terzo classificato la somma di euro 400,00 (quattrocento). Il termine per l’invio dei contributi è il 15 giugno 2024 (in forza di proroga approvata dal Comune di Accettura a fine maggio). La giuria che selezionerà i finalisti è composta da Anna Maria Farabbi, Luciano Nota e Plinio Perilli. Le opere vincitrici saranno selezionate dalla una giuria d’onore di cui sono altresì parte, oltre ai tre giurati sopra menzionati, membri designati da enti e istituzioni rappresentative quali la Fondazione Leonardo Sinisgalli e il Comitato di Matera della Società Dante Alighieri. Curatrice del premio è Maria Grazia Trivigno. Quest’anno vi è poi una novità importante, che va oltre la poesia, all’insegna del rapporto tra cultura e impresa, seguendo la scia di Leonardo Sinisgalli: il Premio Lucano Incubatore di Sostenibilità. Il miglior progetto in vari ambiti alternativi tra di loro (rigenerazione urbana, agricoltura sostenibile, economia circolare, industria culturale e valorizzazione del patrimonio museale), da attuarsi in Basilicata, riceverà – oltre al premio simbolico in denaro di Euro 500,00 – il supporto e l’attività di incubazione da parte di Essenza Lucano e Amaro Lucano.

Tale progetto sarà selezionato da una commissione valutatrice composta da Federico Pippo, docente e direttore del Master in Corporate Finance, Bocconi – Milano; da Francesco Vena, avvocato e CEO Lucano 1894 Srl, e da Gianluca Gariuolo, direttore di Essenza Lucano. La premiazione si terrà ad Accettura il 3 agosto presso l’Auditorium a partire dalle ore 18,00 per una serata emozionante di poesia e di musica, in presenza di tutti i vincitori e giurati. Per conoscere le modalità di partecipazione, si prega di prendere visione del bando allegato o scaricabile al seguente link: https://lapresenzadierato.com/premio-letterario-lalbero-delle-rose/ . Connessa a tale premio di poesia è anche l’antologia poetica Innesti – Poesie per il Maggio di Accettura (AnimaMundi Edizioni), a cura di Maria Grazia Trivigno, in uscita nelle librerie il 14 giugno, secondo volume della Collana di Geosofia diretta da Franc Arleo: https://www.animamundiedizioni.com/prodotto/innesti/ .”

