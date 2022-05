Un passo alla volta e così è stato, in attesa che sia le regola anche con il sabato. Un passo alla volta, come ripete l’assessore comunale alla mobilità Michelangelo Ferrara.L’ Amministrazione comunale di Matera a partire da domenica 15 maggio, in coincidenza con il ”Bicincittà” organizzato dalla Uisp, e fino al 30 ottobre chiuderà al traffico veicolare le strade del centro, per tutta la mattinata. L’iniziativa, attivata con una ordinanza, è denominata “CamminiAMO la Città – Domenica a piedi”, ed è gia stata sperimentata in un paio di occasioni nel marzo scorso. Il consolidamento delle ”domeniche a piedi” è legato alla necessità di migliorare la fruibilità di strade e piazza del centro in relazione alle presenze turistiche e per scoraggiare l’uso dei veicoli privati, puntando su quella sostenibile. Traffico vietato dalle 9.00 alle 13.00, come riporta l’ordinanza a firma del comandante della Polizia Municipale Paolo Milillo. Le vie interessate alla sospensione temporanea della circolazione sono:

– Via Lucana, tratto compreso tra Via XX Settembre e Via Gramsci;

– Via XX Settembre, tratto compreso tra Via Amendola e Via Roma/P.zza Vittorio Veneto;

– Via Roma, tratto compreso tra Via Lucana e Via XX Settembre/Piazza Vittorio Veneto;

– Via Spine Bianche, tratto compreso tra Via De Viti De Marco e Via Lucana;

– Via De Sariis;



Naturalmente, come indicato nella ordinanza dirigenziale, accesso consentito solo ad alcune fasce di cittadini e a mezzi che svolgono servizi di pubblica utilità. Disco verde per i disabili (titolari di contrassegno per parcheggio disabili ex art. 381 del D.P.R. n. 495/92), i Taxi; gli NCC; gli autobus del trasporto pubblico urbano, le forze dell’ordine e i mezzi di soccorso; i veicoli degli ospiti di alberghi/hotel od altre attività ricettive interne all’area interdetta, muniti di copia della prenotazione o della ricevuta alberghiera (da esibire in caso di controllo), limitatamente al percorso più breve di andata e ritorno tra l’attività ricettiva e i confini dell’area interessata dalle limitazioni al transito, esclusivamente per raggiungere i posti auto in rimessa privata o area privata, detenuti a tale scopo; i veicoli adibiti alla raccolta dei rifiuti per conto del Comune di Matera; i veicoli dei soggetti incaricati dal Comune per l’organizzazione di iniziative programmate e debitamente autorizzate da documentare mediante esibizione del titolo autorizzatorio; i veicoli dei titolari di un posto auto in rimessa privata o area privata adibita a tale scopo, ricadenti all’interno dell’area interdetta, limitatamente al percorso più breve di andata e ritorno per raggiungere tale posto auto. Fin qui l’ordinanza. In centro e zone limitrofe a piedi. L’auto a casa, almeno la domenica.