Finisce fuori strada. Soccorso da Vigili del Fuoco

Per cause da accertare un uomo di 41 anni è finito fuori strada, nella mattinata di martedì 11 giugno,mentre percorreva via Granulari a Matera. Sul posto i Vigili del fuoco, che lo hanno estratto dall’auto e poi affidato al 118 per le cure del caso



LA NOTA DEI VIGILI DEL FUOCO

Questa mattina, alle ore 6:00 circa, la squadra dei Vigili del Fuoco della Sede Centrale di Matera, è intervenuta in via Granulari per soccorrere un uomo di 41 anni, residente a Matera, che alla guida di una Fiat Panda di colore nero è finito fuori strada.

Il conducente, è stato affidato alle cure dei sanitari del 118 e condotto presso il nosocomio materano.

Sul posto anche gli agenti della Polizia Stradale