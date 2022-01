E ora tocca a Matera e alla Basilicata intensificare attività e servizi di prevenzione. L’esempio concreto, e a costi contenuti, viene dalla Puglia dove due scuole, l’istituto comprensivo Japigia 1 Verga e Tommaso Fiore,hanno montato rispettivamente 53 e 22 purificatori per assicurare il ricambio d’aria e ridurre per quanto possibile il rischio di contagi da virus a corona covid 19 e varianti in corso d’opera.

I presidi, da quanto riporta un servizio pubblicato su ” La Gazzetta del Sud” https://puglia.gazzettadelsud.it/articoli/cronaca/2022/01/04/covid-bari-in-due-scuole-montati-oltre-70-purificatori-in-vista-della-ripresa-625d67b0-3290-42bd-8de9-7dbd0f0354a6/ hanno utilizzato i contributi del Decreto sostegni bis, art. 58 del DL 73, per l’ acquisto degli apparecchi con livello di filtrazione elevatissimo ,che bloccano particelle fino a 20 volte più piccole del SARS-COV-2. I purificatori, ce ne sono tanti sul mercato, assicurano una adeguata portata d’aria purificata anche in presenza di persone, perché non produce sottoprodotti tossici. Decreti e non, possibili incentivi regionali, ma anche una colletta se occorre possono contribuire e non poco a far frequentare le scuole dai ragazzi e dai docenti. Va evitato il ritorno alla didattica a distanza, che ha creato e continua a creare oggettive carenze nella formazione degli studenti e degli scolari in particolare. La socializzazione, il confronto diretto, in classe, tra i banchi, alla lavagna, sono condizioni che aiutana a imparare, a formarsi, a crescere. L’alienazione e la disaffezione create dalla Dad (problema all’attenzione di docenti,famiglie, psicologi, sociologi e poco dal governo) sono fattori da contrastare. Il purificatore è una opportunità. Pensateci…