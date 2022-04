“Da oggi, con la fine dello stato di emergenza, e il conseguente allentamento delle restrizioni che abbiamo vissuto in questi due anni, si apre una fase nuova per i cittadini lucani.”

Lo ha scritto il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi in una nota che così prosegue:

“Il governo regionale è impegnato per sostenere una rapida ripartenza di tutte le attività, che è stata resa possibile, è bene ricordarlo, per l’impegno delle istituzioni e la responsabilità dei cittadini.

Voglio ringraziare ancora una volta i medici, gli infermieri e il personale sanitario, gli uomini e le donne della Protezione civile, dell’Esercito e delle Forze dell’ordine, i farmacisti, le associazioni di volontariato, il personale degli uffici pubblici e tutte le persone che anche nei mesi più difficili hanno lavorato per assicurare i servizi essenziali, in primis i servizi sanitari.

Voglio ringraziare i cittadini lucani per il grande senso di responsabilità che hanno dimostrato in questo difficilissimo periodo, rendendo possibile lo straordinario risultato raggiunto dalla Basilicata con le vaccinazioni. Naturalmente, come è stato detto da più parti, la fine dello stato di emergenza non è un ‘liberi tutti’.

Occorre ancora prudenza nei comportamenti, bisogna completare la campagna vaccinale e rispettare le regole che ci siamo dati: distanziamento sociale, mascherine al chiuso e responsabilità individuale.

Così proteggiamo la Basilicata e poniamo le basi per una ripartenza seria e duratura”.