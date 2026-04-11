Fine settimana mite, ma da lunedì in arrivo piogge e temperature in diminuzione.

Dopo una calda “pasquetta” che non si vedeva da tantissimi anni (esattamente dal 2020, l’anno del Covid), ci stiamo godendo altri giorni di sole e caldo. Anche qualcuno in più rispetto al peggioramento che erra inizialmente previsto tra ieri ed oggi. Ma, come scrive Gaetano Brindisi sulla sua pagina social : “Fortunatamente, la discesa di aria più fresca, inizialmente prevista per questo week-end, scivolerà molto più ad est dell’Italia permettendo un allungamento del clima mite presente in questi giorni sull’Italia. Si registrano valori decisamente superiori alla media (fino a 7-8 gradi in più) con punte di oltre 20 gradi in diverse zone della regione. Da lunedì la pressione tenderà gradualmente a diminuire in attesa di un peggioramento che potrebbe interessarci per più giorni a causa di una depressione proveniente da nord-ovest che riporterà pioggia e temperature più consoni alla stagione. Nel frattempo i terreni ne approfittano per assorbire tutta la pioggia caduta nella scorsa settimana…”. Bene, godiamoci dunque questo fine settimana e teniamo a portata di mano ombrelli ed indumenti più pesanti.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.