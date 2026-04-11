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Cronaca

Fine settimana mite, ma da lunedì in arrivo piogge e temperature in diminuzione.

Vito Bubbico
Di Vito Bubbico

Dopo una calda “pasquetta” che non si vedeva da tantissimi anni (esattamente dal 2020, l’anno del Covid), ci stiamo godendo altri giorni di sole e caldo. Anche qualcuno in più rispetto al peggioramento che erra inizialmente previsto tra ieri ed oggi. Ma, come scrive Gaetano Brindisi sulla sua pagina social : “Fortunatamente, la discesa di aria più fresca, inizialmente prevista per questo week-end, scivolerà molto più ad est dell’Italia permettendo un allungamento del clima mite presente in questi giorni sull’Italia. Si registrano valori decisamente superiori alla media (fino a 7-8 gradi in più) con punte di oltre 20 gradi in diverse zone della regione. Da lunedì la pressione tenderà gradualmente a diminuire in attesa di un peggioramento che potrebbe interessarci per più giorni a causa di una depressione proveniente da nord-ovest che riporterà pioggia e temperature più consoni alla stagione. Nel frattempo i terreni ne approfittano per assorbire tutta la pioggia caduta nella scorsa settimana…”. Bene, godiamoci dunque questo fine settimana e teniamo a portata di mano ombrelli ed indumenti più pesanti.

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Vito Bubbico
Vito Bubbico
Iscritto all'albo dei giornalisti della Basilicata.
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