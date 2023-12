Fine mercato tutelato. Istruzioni per l’uso!

Dunque, addio al mercato tutelato per l’energia elettrica e il gas, in cui le tariffe sono fissate dall’Arera (l’Autorità di regolazione per energia reti e ambienti) e sono uguali per tutti i clienti. Il decreto energia approvato dal governo non contiene, infatti, l’attesa proroga e -a partire dal 10 gennaio (per i servizi di gas metano) e dal 1º aprile (per l’energia elettrica)- si passerà al mercato libero in cui vige il principio della libera concorrenza e i fornitori possono offrire liberamente le proprie tariffe con sconti e vantaggi per attirare i propri clienti. A differenza del mercato tutelato, nel mercato libero, le tariffe sono più esposte ai rincari dei prezzi dell’energia. A partire dal prossimo anno, quindi, circa 15 milioni di famiglie e partite IVA (9 per la luce e 6 per il gas) dovranno sottoscrivere un nuovo contratto per le forniture di metano ed elettricità. Ma come avverrà questo passaggio? E quali sono i consumatori per rimangono ancora in vigore le tutele? A seguire qualche indicazione in merito.

Cosa succede a chi non passa al mercato libero?

Da settembre 2023 a marzo 2024, in almeno due bollette, i clienti domestici non vulnerabili che si trovano ancora nel servizio di maggior tutela hanno ricevuto e/o riceveranno apposita comunicazione da parte del proprio fornitore con cui viene evidenziata la possibilità di scegliere un’offerta di mercato libero. Se non si sottoscrive un’offerta del mercato libero, a partire da aprile 2024, la fornitura passerà automaticamente, senza alcuna interruzione, al Servizio a Tutele Graduali (STG). Un servizio transitorio, per non più di tre anni, in cui saranno previste aste territoriali per aggiudicarsi pacchetti di clienti, con passaggio -in questo caso- che sarà automatico.

Mercato tutelato per i vulnerabili

I clienti domestici cosiddetti “vulnerabili” continueranno ad essere serviti, anche successivamente al 1° aprile 2024, nel Servizio di Maggior Tutela. Sono considerati clienti vulnerabili di energia elettrica i clienti domestici che, alternativamente: si trovano in condizioni economicamente svantaggiate (ad esempio percettori di bonus);

versano in gravi condizioni di salute tali da richiedere l’utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall’energia elettrica (oppure presso i quali sono presenti persone in tali condizioni);

sono soggetti con disabilità ai sensi dell’articolo 3 legge 104/92;

hanno un’utenza in una struttura abitativa di emergenza a seguito di eventi calamitosi

hanno un’utenza in un’isola minore non interconnessa;

hanno un’età superiore ai 75 anni.

Comunque, sul sito di Arera è possibile ottenere ulteriori informazioni sulla fine del mercato tutelato e il passaggio al mercato libero dell’enegia. E per aiutare i consumatori ad informarsi e a scegliere, Arera mette a disposizione:

www.sportelloperilconsumatore.it che offre informazioni e contribuisce alla risoluzione di controversie relative al servizio elettrico e gas anche con riferimento al cambio di fornitore;

www.ilportaleofferte.it che riporta, le offerte di energia elettrica e gas per confrontarle con semplicità e immediatezza

www.consumienergia.it per accedere ai dati di consumo e alle principali informazioni tecniche e contrattuali relativi alle forniture di energia elettrica e di gas naturale di cui si è titolari.