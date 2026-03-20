Fine del Ramadan a Matera .Buon inizio nel giorno da capitale mediterranea del dialogo e della cultura

E le foto scattate sul boschetto dopo un momento di preghiera, che segna la fine del ramadan , che per le persone di fede islamica è il mese in cui si pratica il digiuno (Sawm), in commemorazione della prima rivelazione del Corano a Maometto, confermano la presenza di una realtà viva che nella Città dei Sassi, lavora e consente di gestire servizi in diversi comparti produttivi. Matera città dell’inclusione e del dialogo sul campo, da tenere in considerazione e alimentare per quanto si vorrà e potrà fare nell’anno da capitale mediterranea del dialogo e della cultura, con Tetouan ( Marocco). A ricordarlo, e con una interessante riflessione Raffaele Tantone portavoce del partito socialista lucano e di Saverio Tarasco, consigliere comunale di Matera della lista Socialisti e + Matera. Confronto e dialogo sono un ‘arricchimento’’ per comunità diverse e Matera nei secoli è stata e deve continuare a essere un crocevia di culture tra rispetto e senso di responsabilità. Ed è quello che manca oggi a causa delle guerre scatenate da paesi guerrafondai come Israele e Stati Uniti, con fini egemonici, che hanno confermato con una lunga scia di sangue e di disagi ( è il caso dei rincari energetici) che si sta ripercuotendo negativamente sull’economia mondiale.



COMUNICATO STAMPA

Matera 20 marzo 2026: il Mediterraneo è già qui!

Matera 20 marzo 2026, mentre la città di prepara alla cerimonia d’inaugurazione del percorso di Matera Capitale mediterranea del dialogo , il mediterraneo è gia qui! A poche centinaia di metri dal luogo dell’inaugurazione, quasi mille persone celebrano la fine del Ramadan.

Questo l’incipit del comunicato a firma di Raffaele Tantone portavoce del partito socialista lucano e di Saverio Tarasco, consigliere comunale di Matera della lista Socialisti e + Matera, mentre pensiamo a costruire ponti di dialogo e confronto in un mediterraneo allargato funestato dalla guerra e dalle tensioni geopolitiche, riteniamo opportuno concentrarci anche nel dialogo e nell’integrazione tra le sponde del Mediterraneo che è gia qui.

Quasi 4 mila persone nate fuori dall’Italia vivono e lavorano a Matera, grazie a loro teniamo aperti la maggior parte dei bar, ristoranti ed alberghi, oltre che la produzione dei salotti, senza contare i settori storici come edilizia, agricoltura e cura della persona.

L’anno di Capitale del Mediterraneo sarà passato invano, se in questo periodo non riusciremo a fondare una consulta dei migranti per ascoltare ed integrare tali comunità giovani ed in forte crescita, se non riusciremo ad inserire mediatori nelle scuole dove ci sono quasi 1000 studenti stranieri, se non porremo le basi per un luogo di culto adeguato e controllato per chi professa altre religioni.

In conclusione, avremmo auspicato che la cerimonia di apertura si svolgesse in un contesto geopolitico meno difficile, ma disinteressarsi di quello che accade nel mondo non farà diminuire il prezzo della benzina, quindi l’invito che lanciamo alla città ed alla società civile è quello di vincere il sentimento di chiusura e repulsione rispetto alle immagini che ogni giorno i tg ed i social trasmettono, per praticare qui ed ora, un dialogo concreto, con il mediterraneo che ’è gia qui, com’è sempre stato nella storia e nella cultura millenaria della nostra città. e di lavorare qui ed ora.



