Finchè c’è guerra…Palestina senza pace

Niente tregua, al momento,e da quanto rimbalza da Israele la guerra potrebbe andare avanti per tutti il 2024 nè più nè meno come continua ad accadere in Ucraina, con le popolazioni civili che continuano a pagare il prezzo più alto. E’ una scia di sangue e distruzioni senza eguali, tollerato dalle grandi potenze in funzioni di un riequilIbrio mondiale dove energia, economia ed elezioni vanno avanti con il fragore di bombe, tragedie, fino all’ultimo respiro di vita. A Matera, giovedì 4 gennaio, presso ”Le Monacelle” il Comitato per la pace con due ospiti, esperti di politiche internazionali, approfonderanno un tema dai tanti interrogativi, preoccupazioni, per una guerra che sembra lontana -quella nella striscia di Gaza- ma che non possiamo ignorare. Gli appelli si susseguono ma si fa finta di niente. No alla guerra, no war…Mettete fiori nei vostri cannoni, cantavano ” I Giganti” nel 1967 in ” Proposta. Una richiesta sempre attuale. L’Italia attui e rispetti la Costituzione lavorando alla pace.Attendiamo passi concreti.

L’EVENTO ALLE MONACELLE

Giovedì 4 Gennaio ore 17.00 vi aspettiamo presso “Le Monacelle” dove insieme a Marina Calculli, docente di politica internazionale alla Columbia University di New York, e Gjovalin Macaj , docente di relazioni internazionali alla Leiden University, cercheremo di costruire una narrazione realistica dell’ orrore in corso oggi in Palestina. Parleremo di cause e scenari futuri, di diritto internazionale, di geopolitica e di molto altro.Ci vediamo giovedì! Il Comitato per la Pace – Matera