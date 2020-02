Nessuna generalizzazione. C’è chi paga le tasse, ed è tanta parte degli operatori turistici materani, e chi no. Come accade in altre parti del BelPaese. Ma alcuni (251 i casi riscontrati nel 2018 da quanto ufficialmente appreso e dati da approfondire su alcuni mancati versamenti del 2019) nel settore turistico hanno evaso il pagamento della tassa soggiorno . E questo è un danno per le casse comunali e per la collettività. Ad accorgersene la Guardia di Finanza e il Comune di Matera, che nel corso di un incontro, hanno deciso di rafforzare la collaborazione per andare a fondo del problema, come emerge dalla nota dell’Amministrazione comunale. Un lavoro di riscontro venuto fuori con l’incrocio di banche dati del Suap (Sportello attività produttive), anagrafe tributaria ed elenchi di gestori di portali telematici di prenotazione on line. Verifiche in corso in relazione anche al rispetto delle regole di trasparenza e a quanto previsto ” in forza delle recenti disposizioni fiscali intervenute in materia di cooperazione tra soggetti pubblici e condivisione dei dati tra i diversi enti istituzionali coinvolti nel controllo delle strutture ricettive”. Il solco tracciato dall’Amministrazione comunale con la Guardia di Finanza significa che intende andare a fondo. Alla stessa stregua di quantoannunciato nei giorni scorsi con la inventariarizzizazione dei beni immobili sul porto di Matera digitale, che rappresenta un ulteriore mezzo di indagine per ridurre i fronti di evasione contributiva.

Contrasto all’evasione della tassa di soggiorno e dei tributi comunali, incontro Comune-Guardia di Finanza

Il Comune di Matera, la società Servizi locali e il Comando provinciale della Guardia di Finanza, hanno definito e messo a punto ulteriori azioni di contrasto all’evasione e all’elusione della tassa di soggiorno e dei tributi comunali.

La decisione è scaturita nel corso di un incontro che si è svolto nella mattinata di oggi nella sede comunale, a cui hanno preso parte l’Assessore al bilancio, Eustachio Quintano, il Dirigente Settore Bilancio, Delia Tommaselli, il Funzionario dell’Ufficio Tributi, Michele De Bonis, con i propri collaboratori e i rappresentanti della società Servizi locali SpA affidataria del servizio di supporto ed affiancamento dell’Ufficio tributi, Emanuele Carratta e Giovanna Andrulli, e per il Comando della Guardia di Finanza di Matera il Capitano Beatrice Perciante.

“Dopo i risultati ottenuti con l’incrocio delle banche dati del Suap e dell’anagrafe tributaria, con gli elenchi estrapolati da alcuni siti di gestori di portali telematici (booking, tripadvisor) – sottolinea l’assessore Quintano – il Comune di Matera e la Guardia di Finanza continuano a dare impulso ad un rapporto di collaborazione che ha già prodotto per le casse comunali un aumento progressivo del gettito dell’imposta nell’arco degli ultimi due anni. Si tratta di risultati rilevanti che rappresentano per l’ente uno stimolo ulteriore per rendere ancora più efficienti ed efficaci le iniziative adottate nell’ambito della lotta all’evasione fiscale, al fine di realizzare concretamente l’agognata equità fiscale. Nel corso dell’incontro sono state messe a punto ulteriori azioni che verranno attivate anche in forza delle recenti disposizioni fiscali intervenute in materia di cooperazione tra soggetti pubblici e condivisione dei dati tra i diversi enti istituzionali coinvolti nel controllo delle strutture ricettive”.