Quando Gaetano “Nino” Liantonio, presidente dell’Associazione Zona Franca Urbana, si mette alle orecchie ”alla recchia…come si dice in dialetto materano” porta prima o poi dell’acqua al mulino proprio e dei residenti del Paip di via La Martella, dove tutti i giorni anche a piedi giungono concittadini e immigrati. E così un tratto di marciapiede è stato realizzato, dal Comune di Matera a ridosso della fermata degli autobus. Era ora… dopo tutte le segnalazioni dei rischi di investimento delle persone, in attesa del passaggio dei mezzi pubblici. Non c’è ancora la pensilina e nè tantomeno un marciapiede che colleghi la città al Paip, come è invece sul versante di via Gravina. Ma è un inizio. Al Comune l’impegno di completare impegno e progetto. Dalla Zfu, intanto, apprezzamenti per un briciolo di ”sicurezza” assicurato ai pendolari del Paip…

