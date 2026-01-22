Finalmente. Si sostituiscono i guard rails lungo la ex ss 7 ”Appia”

E quel semaforo collocato a ridosso di contrada La Vaglia ha destato non pochi interrogativi negli automobilisti, costretti a una pausa di qualche minuto prima di proseguire in direzione ingresso San Vito o per proseguire in direzione bivio Laterza-Santeramo e viceversa per raggiungere la statale 99 per Altamura o le aziende di contrada Serritello- La Valle. Spiegato il disagio. Finalmente il Comune di Matera, che lò aveva sollecitato, la sostituzione dei guard rails danneggiati dopo tutta una serie di incidenti stradali o urti, che avevano coinvolto in passato auto e camion. Una carenza, sollecitata con più servizi all’Amministrazione comunale, affinché si provvedesse. La conferma dopo aver interloquito con l’assessore alla mobilità urbana Daniele Fragasso, che si è recato in zona per acquisire ulteriori dettagli. Saranno sostituiti ”protezioni” per un centinaio di metri e con il ripristino, e questo è importante dopo il tramonto, di dispositivi rifrangenti che aiutano a ‘delimitare’ la strada e ad evitare incidenti. C’è voluto tempo. Ma alla fine, disagi a parte, il risultato è stato conseguito.



