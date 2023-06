Finalmente. Riaperta al traffico Viale Italia

Quando un’opera pubblica viene ultimata e con sei mesi buoni prima della consegna preventivata è un risultato che soddisfa tutti: Amministrazione comunale, impresa, cittadini e quanti guardano a una città, che ha risolto una parte dei suoi problemi. La riapertura al traffico veicolare, a Matera, di via Italia nella zona nord della città,che collega via dei Normanni, via Dante e via La Martella è tra questi. Una strada dalla storia ventennale, contrassegnata da progetti a metà, rimossi -per fortuna- come la costruzione di una chiesa e,purtroppo, da eventi che avevano evidenziato i rischi di un un tracciato da curva parabolica o quasi. C’era stata anche manifestazione nazionale, pentastellata, con il candidato sindaco Antonio, Materdomini sulla precarietà dei guard rails in aggiunta a quanto segnalato dai residenti. La ripresa del transito veicolare segue a interventi di consolidamento di un curvone, con 32 pali di grosso diametro, per rimuovere le cause di un dissesto idrogeologico. I lavori , per un importo complessivo di 800.000 euro (fondi ministeriali confluiti nel Pnrr) , erano stati appaltati il 5 luglio 2022 e sarebbero dovuti terminare a dicembre 2023.



” La conclusione anticipata degli interventi- ha commentato il sindaco Domenico Bennardi- conferma buon lavoro e messo in campo da Amministrazione comunale e impresa, per restituire a residenti e cittadini una arteria importante per la rete viaria”. Lungo l’arteria è stata realizzata anche la segnaletica orizzontale e verticale, con la installazione di dossi artificiali per rallentare la velocità ed evitare i rischi di incidenti. I residenti hanno avuto modo di interloquire con il sindaco, Domenico Bennardi,e con il comandante della Polizia Municipale Paolo Milillo, per trovare una soluzione sugli spazi di sosta che oggettivamente non possono avvenire sul tracciato. Disponibilità a un incontro operativo nei prossimi giorni, anche per altre questioni come lo spazio verde (una vallata) chiusa dal marciapiede che potrebbe essere gestito da privati se decidessero di avanzare una proposta. E poi la scalinata che conduce sulla soprastante via dei Normanni. Andrebbe sistemata, visto che quando piove si crea il ristagno dell’acqua. Una cosa alla volta e con un pizzico di buona volontà si trova la soluzione.



COMUNE DI MATERA

IL COMUNICATO STAMPA

Dopo 20 anni di lavori precari e l’ultimo per la soluzione definitiva, domani (sabato) viale Italia sarà riaperta al traffico in piena sicurezza. La sobria cerimonia, con il semplice spostamento delle transenne, si svolgerà alle ore 10.30 seguita da un incontro con la stampa. Sarà presente il sindaco Domenico Bennardi, con il direttore dei lavori, Emanuele Lamacchia Acito, l’assessore ai Lavori pubblici, Angelo Cotugno, e il comandante della Polizia locale, colonnello Paolo Milillo. Sono trascorsi tanti anni dal primo evento franoso, che compromise la circolazione stradale nel curvone di viale Italia. In questo lungo periodo, sono stati effettuati solo una serie di interventi non risolutivi, su quella che tecnicamente si è definita come una situazione complessa. L’Amministrazione comunale attuale, su input del sindaco Bennardi, e con l’impegno costante dell’ex assessore ai Lavori pubblici, Sante Lomurno, oltre che dei tecnici dell’ufficio, ha investito 800mila euro (fondi ministero dell’Interno poi confluiti nel Pnrr), per mettere in campo un intervento risolutivo della criticità più seria.



Infatti, nonostante diverse perizie geognostiche, prima dell’avvio concreto dei cantieri principali per la palificazione di sostegno, non era stata individuata la presenza di una falda sotterranea, che faceva inesorabilmente scivolare a valle il terreno, e con esso la sede stradale soprastante. Quindi, una volta individuata la provenienza e il corso della falda, i progettisti hanno messo in campo un ulteriore intervento di regimentazione dell’acqua, per allontanarla dalla zona critica spostando anche la sede stradale di pochi metri verso l’interno del raggio del curvone. Sotto il curvone, sono stati installati ben 32 pali di grosso diametro, che vanno a costituire una paratìa a difesa della stabilità della sede stradale. Lo scorso 8 maggio, era stata annunciata l’imminente riapertura, perché si dovevano effettuare solo le opere di regimentazione dell’acqua di falda, per stabilizzare tutto il terreno sottostante la sede stradale, già peraltro fortificato dalla palificazione. Da cronoprogramma, i lavori partiti il 5 luglio 2022, dovevano essere consegnati il 26 dicembre 2023, ma l’Amministrazione comunale ha voluto dare una forte accelerata, vista l’importanza strategica di bypass dell’arteria urbana, che contribuisce a decongestionare il traffico di via Dante.

Matera, 16 giugno 2023



I LAVORI DEL CANTIERE