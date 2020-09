Via barriere e mobilità in sicurezza. E’ stata una attesa pluriquinquennale passata dalla giunta guidata da Salvatore Adduce a quella di Raffaello De Ruggieri e finalmente il marciapiede di via Annunziatella, parzialmente occluso dal cantiere di riqualificazione dell’ex stazione di servizio della Q8, è tornato nella disponibilità dei cittadini materani. Il colpo d’occhio prelude a un percorso in sicurezza, passando da via Annunziatella a via Marconi, in attesa che si attivi nei locali della ex stazione di servizio un punto di accoglienza turistica e di ristoro oltre al parcheggio. Bene. E’ una buona notizia, alla vigilia del voto per le comunali. Va bene così ed è bene che le opere giungano a compimento, come il ripristino dell’ingresso monumentale degli anni Trenta dedicato allo stadio ” Luigi Razza”, oggi ” XXI Settembre- Franco Salerno”.