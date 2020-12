E’ spuntato il sole, condizioni meteo comprese, per l’incrocio di via Lucana- lungo l’asse via Don Minzoni, via Cappelluti, via Persio- dove finalmente sono state realizzate le ‘strisce’ pedonali. Era ora, dopo le tante frenate brusche e i rischi di investimento segnalati in varie occasioni. La segnaletica consentirà ai pedoni di attraversare in relativa sicurezza, fatto salvo l’andazzo di alcuni conduttori di veicoli di procedere a velocità sostenuta e magari distratti alla guida, perchè impegnati al telefonino e, a volte,con una sola mano al volante. Copione già visto. Naturalmente attendiamo che il programma di rifacimento della segnaletica riprenda anche in altre zone della città, escluse dalle priorità – come l’inizio dell’anno scolastico- che lasciano puntualmente da parte tutto il resto. Vecchia storia…