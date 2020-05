La sollecitazione risale all’autunno scorso e poi programmata dall’assessore comunale al traffico Tommaso Mariani, per passare al rifacimento delle strisce pedonali all’incrocio tra via Marconi, via San Pardo e via San Vito dove a Matera, nel rione Piccianello, sono la piazza del mercato ortofrutticolo e l’attiguo centro di quartiere Le Botteghe. Si rimedia così a un problema di ”sicurezza” la cui soluzione è stata rallentata anche dall’emergenza legata all’epidemia da corona virus. Ma occorre fare uno sforzo in più – con una presenza continua della polizia municipale-per evitare che le auto parcheggino, spesso in maniera irregolare davanti all’ingresso del mercato, pur essendoci un’ampia area di sosta nel retro con accesso da recinto Marconi, laddove va ripristinato lo specchio parabolico. L’assenza dello specchio,infatti, non consente piena visibilità a quanti incrociano in quel punto, procurando brusche frenate e incidenti. Quanto alla segnaletica orizzontale è opportuno che si provveda al rifacimento anche di quella prossima all’incrocio tra via Marconi- via Fratelli Cervi dove è la Chiesa. Non sappiamo se si provvederà ora o più avanti in occasione della riqualificazione di parte del quartiere ( limitato da via Marconi al versante di via Nazionale) con il bando periferie ,per un investimento di circa 800 milioni di euro. E i lavori, attesi e annunciati da un triennio, possono essere l’occasione per rivedere segnaletica e direzioni di traffico, di accesso e transito nel quartiere. Vecchio problema, ma un segnale va dato…aldilà dei tempi di Pum, Put e via declinando che hanno tempi e impegni finanziari da definire.