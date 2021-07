Chi la dura la vince e alla fine progetto, appalto e aggiudicazione dei lavori sono arrivati. Si tratta dello svincolo che dalla 96 bis raggiunge l’abitato di Irsina ( Matera) per eliminare i rischi ricorrenti di incidenti, provenendo dalla stabilimento ”Stellantis” di Melfi o dalla A14. Una vicenda a lieto fine, descritta dal sindaco Nicola Morea, che ricorda e ringrazia tutti. E di tempo ne è passato, come è nei tanti capitoli di mezzo secolo di storia della Bradanica.



Nessuna nuova sul viadotto Santo Stefano di La Martella. Monitoraggio del viadotto in corso…dal suo completamento. E’ passato il G20 per una sua apertura, come aveva annunciato la Regione, ma lo sbarramento e le deviazioni restano. Nulla nemmeno per la richiesta sensata di aprire al traffico leggero… Sindaco Morea, vista la testardaggine mostrata per lo svincolo di Irsina, provi con gli altri colleghi a sbloccare la situazione



LA NOTA DI MOREA

Nella realizzazione del tratto irsinese della Bradanica era rimasto irrealizzato l’importante svincolo che consentiva di svoltare per la SS96 bis e per l’abitato di Irsina provenendo dalla A14 e dalla Fca di Melfi.

Questa mancanza veniva compensata con pericolosissime inversioni di marcia che diverse volte hanno rischiato di causare pericolosi incidenti.

Negli anni scorsi, a seguito di tavoli con Regione e Anas, il Comune era riuscito a recuperare l’intervento e ad accollarsi l’onore della gestione della difficile procedura.

Tantissimi gli ostacoli superati dall’Amministrazione, tra pareri, conferenze di servizi, vincolo paesaggistico, idrogeologico, interferenze con la linea ferroviaria ecc. Tutti superati grazie all’abnegazione del Responsabile Ufficio Tecnico Arch Leone, dei progettisti e di tutto il gruppo di lavoro.

Oggi siamo felici di comunicare che l’ultimo passo per l’avvio dei lavori dell’importante opera è stato compiuto con l’aggiudicazione dei lavori alla ditta Capbeton di Irsina, per l’importo di circa 1.000.000 €.

Entro il mese di agosto verranno avviati i lavori che dovranno essere eseguiti entro sei mesi, ponendo fine a pericolosissime inversioni di marcia.

L’Amministrazione, nel ringraziare quanti a vario titolo hanno consentito la realizzazione dell’opera (Assessori Regionali Benedetto, Castelgrande e Merra, l’Ing. Di Bello del Dipartimento Infrastrutture e tutti i Dirigenti e funzionari regionali coinvolti, gli uffici comunali, i progettisti ecc) esprime soddisfazione per l’avvio dei lavori che, tra l’altro, verranno realizzati da una impresa locale, segno di vitalità del territorio e di capacità di misurarsi nella realizzazione di opere importanti.