Finalmente in arrivo i fondi per i cittadini sgomberati a Matera in Via Don Sturzo

Era il 4 novembre 2022 quando, a seguito di un sopralluogo dei vigili del Fuoco (successivo alla segnalazione di crepe e scricchiolii da parte degli inquilini), fu adottata dall’allora sindaco Domenico Bennardi, una ordinanza di sgombero immediato, a causa della criticità strutturali e l’urgenza di dover intervenire su due palazzine in via Don Luigi Sturzo. Si trattò di una emergenza che ha riguardato 12 Famiglie, circa 30 cittadini che si è protratta sino al 6 maggio 2023. Qualche aiuto all’inizio, poi, ognuno ha dovuto sostenere in proprio la sistemazione in attesa di un ristoro che attendono ancora. La vicenda ha altresì registrato interventi di sostegno concreto alle famiglie da parte dei consiglieri regionali del M5S (https://giornalemio.it/politica/via-don-sturzo-a-matera-gruppo-regionale-m5s-finanzia-indagini-geologiche-geotecniche-e-geofisiche/), con attenzioni particolari di Gianni Perrino e del (ex) forzista Enzo Acito. La stessa, inoltre, è stata anche assunta come occasione per la presentazione di una mozione regionale (sottoscritta da tutti i gruppi di minoranza e maggioranza) per un sostegno finanziario ai nuclei famigliari coinvolti e per la costituzione di un fondo permanente per andare in soccorso a chi dovesse in futuro trovarsi in condizioni simili. Ed eccoci giunti all’oggi in cui con una Determina Dirigenziale (DD aiuti alle famiglie sgomberate_Documento_Principale) della Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità della Regione Basilicata (la n. 24BD.2025/D.00754 del 22/12/2025) sono stati messi a disposizione del Comune di Matera 105.119,00 euro “determinati sulla base delle richieste già pervenute e a copertura del fabbisogno 2025, relativamente alle famiglie destinatarie di ordinanza di sgombero.” Ora toccherà agli uffici comunali procedere con speditezza per la concreta e definitiva assegnazione di questi ristori. Destinatari di risorse per la medesima causale, con lo stesso provvedimento, sono anche i comuni di Accettura (16.700,00 euro), Irsina (12.210,00), Pomarico (17.901,00), Montalbano Jonico (12.000,00) in provincia di Matera e Maratea (27.470,00), Lavello (7.200,00) e Trecchina (1.800) nel potentino.

