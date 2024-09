Finalmente il bus potrà passare

Quante volte i bus del trasporto pubblico urbano della Miccolis e altri vettori turistici sono rimasti ”bloccati” a Matera, all’angolo tra via Francesco Paolo Volpe e via Tommaso Stigliani, a ridosso della villa comunale a causa di veicoli parcheggiati in quel punto, tanto da impedire di svoltare a destra? Tante…con inevitabili suonate di clacson per far spostare i veicoli e nei casi più sfortunati la segnalazione alla Polizia locale per la rimozione forzata. Finalmente l’Amministrazione comunale ha provveduto, collocando in quell’angolo di svolta tre ”dissuasori”. Un esempio di buone pratiche da effettuare anche in altri punti della città.