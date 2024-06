Finalmente Assange è libero! Dopo 12 anni di reclusione!

E’ una bella notizia questa con cui ci svegliamo. Julian Assange, un giornalista reo di aver fatto semplicemente il proprio lavoro, di aver fatto conoscere al mondo i crimini di guerra degli USA, sicuramente il più grande giornalista del nostro tempo, dopo una lunga detenzione senza mai essere stato condannato, ma solo perchè perseguitato da chi avrebbe dovuto pagare per quelle terribili verità da lui rivelate e che avevamo il diritto di conoscere, è ora libero. Julian Assange, per spezzare le catene che lo tenevano incarcerato, ha dovuto patteggiare e dichiararsi colpevole di uno dei diciotto capi d’accusa che avrebbe dovuto affrontare, quello di aver cospirato con la whistleblower Chelsea Manning per ottenere informazioni legate al settore della sicurezza nazionale. Il fondatore di Wikileaks “ha lasciato il carcere di massima sicurezza di Belmarsh la mattina del 24 giugno, dopo avervi trascorso 1901 giorni. Gli è stata concessa la libertà su cauzione dall’Alta corte di Londra ed è stato rilasciato nel pomeriggio all’aeroporto di Stansted, dove si è imbarcato su un aereo ed è partito dal Regno Unito”, si legge in un comunicato pubblicato sull’account X dell’organizzazione. “Questo è il risultato di una campagna globale che ha coinvolto organizzatori di base, attivisti per la libertà di stampa, legislatori e leader di tutto lo spettro politico, fino alle Nazioni Unite. Ciò ha creato lo spazio per un lungo periodo di negoziati con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, che ha portato a un accordo che non è stato ancora formalmente finalizzato“, viene specificato da Wikileaks. “Assange dopo più di cinque anni in una cella di 2×3 metri, isolato 23 ore al giorno, presto si riunirà alla moglie Stella Assange e ai loro figli, che hanno conosciuto il padre solo da dietro le sbarre“, conclude la nota. La sostanziale detenzione di Julian Assange è iniziata di fatto nell’estate del 2012, quando fu costretto a rifugiarsi nell’ambasciata dell’Equador di Londra per sfuggire alla persecuzione del più grande impero economico e militare della storia: gli Stati Uniti e, più specificamente, il cosiddetto “complesso militare industriale” che è il vero potere le cui pecche nessuno può permettersi di svelare. Da lì è uscito nel 2019 per essere segregato nelle prigioni di sua maestà. Una pagina nera del cosiddetto occidente libero.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.