Nei colloqui dei giorni scorsi tra il segretario regionale della FIMMG Basilicata Dott. Antonio Santangelo, il Dirigente generale del Dipartimento Dott. Tripaldi e lo stesso Presidente Bardi sono state definite le modalità operative e condivise le strategie per il miglior contrasto all’emergenza pandemica.

Ecco una nota della FIMMG Basilicata relativo ai punti principali dell’intesa raggiunta:

RESOCONTO DI DUE GIORNATE DI INCONTRI IN REGIONE

A. TAMPONI

1. E’ già attiva l’interconnessione fra Sistema TS e Piattaforma Covid regionale; in linea con le disposizioni nazionali è necessario procedere alla registrazione del tampone in piattaforma regionale.

2. E’ stato chiarito chi sono i soggetti privati abilitati ad effettuare i tamponi e cioè i Medici di famiglia, i Pediatri di libera scelta, le farmacie e i laboratori accreditati. I restanti operatori, non essendo abilitati ad accedere al sistema Tessera Sanitaria, non sono riconosciuti e invito tutti ad essere rigorosi nel non accettare tamponi fatti da altri soggetti.

3. Obbligo dell’erogatore di registrare il tampone effettuato sulla Piattaforma COVID. Sarà la piattaforma ad inviare la comunicazione dell’esito al cittadino tramite SMS o mail.

B. PIATTAFORMA COVID

1. Validazione del numero di cellulare e/o mail del cittadino: dovrebbe essere lo stesso medico che apre una scheda sulla piattaforma COVID a validare il numero di cellulare e/o la mail del cittadino, o attraverso il recepimento di un OCT direttamente sul numero di cellulare del medico o anche direttamente senza questo ulteriore passaggio.

2. Nell’attività di tracciamento sarà possibile aggiungere fra i conviventi e i casi collegati di un soggetto positivo anche i cittadini non in carico al medico titolare della scelta del positivo.

C. CERTIFICAZIONI

1. In linea con la normativa nazionale, il tampone antigenico è stato equiparato a quello molecolare per cui d’ora in avanti (e direi anche a partire dal 30 dicembre 2021) non c’è più bisogno di richiedere un tampone molecolare di conferma per un tampone antigenico. Altre regioni hanno fatto una distinzione fra tampone rapido di seconda e terza generazione, la nostra si è allineata alle circolari ministeriali.

2. Nella piattaforma sarà possibile anche al Mmg e al PLS rilasciare il certificato di guarigione laddove siano rispettati i criteri previsti dalla normativa. La funzione è già presente in piattaforma: si tratta di essere abilitati, cosa che dovrebbe essere ad horas.

3. Abbiamo anche chiesto che, considerato che i Dipartimenti di Prevenzione in questi due anni di pandemia hanno disatteso nella stragrande maggioranza dei casi l’obbligo di invio al medico curante degli estremi del provvedimento di isolamento dei soggetti positivi, di individuare anche i Mmg come soggetti autorizzati ad emettere questi provvedimenti.

4. Finora l’isolamento scattava automaticamente solo con la richiesta del tampone molecolare e solo quando la richiesta veniva fatta da Mmg e PLS, mentre il cittadino positivo con un tampone molecolare fatto presso un laboratorio o presso l’HUB aziendale rimaneva privo di un provvedimento di isolamento.

Queste sono le principali modifiche chieste ed ottenute.

Chiaramente si dovrà attendere qualche giorno affinché tutto il sistema diventi efficiente, alcune modifiche dovranno essere testate, altre dovranno essere modificate in base alle necessità.

Ad esempio rimane insoluto il problema dei tanti cittadini rimasti sospesi perché inseriti in piattaforma con un tampone rapido positivo e non convocati per il tampone molecolare di conferma. Ho preso l’impegno col presidente Bardi di invitare i colleghi a farsi carico di queste situazioni: basterà acquisire il documento rilasciato dal sistema TS di positività e negatività ed emettere il certificato di guarigione sul sistema TS.

Altre proposte saranno valutate in corso d’opera: ad esempio l’introduzione in piattaforma dello stato vaccinale del soggetto al fine della definizione di isolamento/quarantena/auto-sorveglianza è fondamentale ma ciò dipende dalla interconnessione della piattaforma Covid e la piattaforma delle Poste Italiane. Abbiamo precisato che il tutto è fattibile, visto che è stato realizzato in altre regioni.

Quanto alle USCA abbiamo ricordato che le stesse furono istituite per garantire l’assistenza dei pazienti positivi a domicilio e il tracciamento dei contatti, mentre nel corso degli anni sono state e vengono utilizzate per altri compiti quali l’effettuazione di tamponi al Drive-in Ospedale Madonna delle Grazie di Matera o funzioni amministrative. Le ASL si sono impegnate a rivedere il tutto sottolineando però (specie l’ASM) le forti criticità derivanti dalle carenze di organico in tutti i servizi.

Ho ribadito al Presidente Bardi che la Medicina Generale (e credo anche la Pediatria di Libera Scelta) non è più disposta a svolgere ruoli di supplenza ad inadempienze strutturali e organizzative del sistema.

In altre parole ad ognuno il suo, il nostro compito non è quello di rispondere a centinaia di richieste da parte di cittadini lasciati in pieno stato confusionale o passare ore davanti ad un computer per una piattaforma informatica andata in tilt, vogliano continuare ad offrire ai cittadini ciò che in tanti anni di studi e di professione abbiamo imparato sul campo, in altre parole vogliamo continuare a fare i MEDICI della persona e non i medici del sistema.”

Potenza, 15/1/2022

____Il Segretario Regionale FIMMG_____

Dr. Antonio SANTANGELO

SODDISFAZIONE DELLA SIMG PER L’INTESA TRA MEDICI DI FAMIGLIA E REGIONE BASILICATA

SU TAMPONI, CERTIFICAZIONI E PIATTAFORMA COVID

“Riceviamo sempre più spesso richieste di cittadini che, trascorso il prescritto periodo di isolamento (pazienti positivi) o di quarantena (contatti di positivi) lamentano la mancata ricezione della liberatoria da parte del Comune di residenza a seguito di formale comunicazione dell’Ufficio di Igiene e Sanità pubblica.

Nel nostro lavoro le certificazioni sono compiti che spesso sottraggono spazio all’attività clinica: quelle relative a provvedimenti di isolamento, quarantena e guarigione sono proprie degli Uffici di Igiene e Sanità pubblica che non sempre riescono a farsene carico in tempo utile.

Per tutti i sanitari vige l’obbligo di attestare i soli fatti direttamente constatati: sarebbe quindi illecita la richiesta di annotare in piattaforma gli esiti di tamponi rapidi effettuati da altri operatori nell’ambito di screening sulla popolazione scolastica o da farmacisti nel periodo in cui non disponevano di credenziali di accesso.

D’ora in poi spetterà a ciascun operatore sanitario registrare in piattaforma gli esiti dei test effettuati.

Apprendiamo quindi con viva soddisfazione che è stata raggiunta una intesa tra il segretario regionale della FIMMG Basilicata Dott. Antonio Santangelo, il Dirigente generale del Dipartimento per la Salute e la Politica della Persona Dott. Domenico Tripaldi e lo stesso Presidente della Regione Vito Bardi in ordine alle modalità operative e alle strategie condivise per il contrasto all’emergenza pandemica.

Confermiamo la disponibilità della Società Italiana di Medicina Generale a contribuire per la sua parte a questo compito mantenendo alto il livello scientifico dell’aggiornamento scientifico dei Medici di famiglia.

Ultimora: rileviamo che, grazie al lavoro dei tecnici informatici della Regione, da questa mattina è già attiva sul portale Covid la procedura (riservata a medici di medicina generale e pediatri di libera scelta) per il rilascio e l’invio al paziente del certificato di guarigione con relativo Green pass valido 6 mesi.

Dalla piattaforma regionale questi dati saranno importati sul portale TS e quindi resi accessibili ai cittadini tramite il Fascicolo Sanitario Elettronico.”

Matera, 15/1/2021

Dott. Erasmo Bitetti

Società Italiana di Medicina Generale

Matera