Filt Cgil Matera: Siglato importante accordo sindacale con l’Azienda Nolè

“In data 19 novembre presso la sede delle Autolinee Nole’ abbiamo sottoscritto un importante accordo sindacale” è quanto rendono noto Biagio Zito e Mario Clemente rispettivamente RSA aziendale e Segretario Provinciale Filt CGIL di Matera che aggiungono: “L’accordo prevede la conciliazione per il riconoscimento di un importo da percepire per ogni giornata di ferie a seguito dell’art.7 della Direttiva 88/2003 come interpretata dalla Corte di Giustizia sentenza del 16/03/2006 per sanare il periodo pregresso di 5 anni ed evitare così contenziosi ed una nuova stagione di vertenze. Inoltre, è stato riconosciuto e condiviso il Premio di Risultato a valere per l’anno 2022/2023 di un importo una tantum per le attività relative alle annualità 2016/2021, riconoscendo alle maestranze il raggiungimento degli obiettivi aziendali. L’accordo si rivolge a tutti i lavoratori aziendali tra autisti, impiegati e personale di officina”.

“Ci possiamo ritenere soddisfatti per la concertazione proficua avuta con l’azienda Nolè soprattutto per il momento economico difficile che sta attraversando il Paese ed in particolare per i lavoratori di questo settore”. Aggiunge, il segretario Filt CGIL Mario Clemente, “perchè l’obiettivo raggiunto con l’azienda Nolé è precursore di una campagna di iniziative da parte di Filt CGIL Matera per sensibilizzare le altre aziende del comparto all’utilizzo di strumenti finanziari messi a disposizione con il d.l. Aiuti quater e che prevede la possibilità di elargire dei benefit per i dipendenti, costi totalmente deducibili per le aziende.”