Filt Cgil incontra assessore Pepe per la SS 7 ” Ferrandina-Matera”

Se ne parlerà lunedì 8 a Potenza, presso la Regione Basilicata, per sollecitare, chiarire i tanti aspetti- ampiamenti riportati in altri servizi- sul progetto di adeguamento della statale 7 Matera-Ferrandina, inadeguata e pericolosa, a causa dell’intenso traffico veicolare e di mezzi pesanti. Situazione aggravata da incidenti e dai cantieri per sistemare, per quanto possibile, manto stradale, a causa dei ripetuti dissesti e la sicurezza dell’arteria. Il segretario della Filt Cgil, Maurizio Girasole, insisterà- da quanto riportano le note che pubblichiamo di seguito- sulla necessità di procedere alla verifica dei progetti, sui tempi di cantierizzazione, ricordano i disagi di pendolari, operatori economici e la importanza che quell’arteria ha sulla viabilità interregionale.



FILT CGIL MATERA

SS7 MATERA-FERRANDINA: CONVOCATO L’INCONTRO IN REGIONE

La FILT CGIL Matera accoglie positivamente la convocazione ricevuta dalla Regione Basilicata in merito alla richiesta di confronto sul futuro delle infrastrutture strategiche del territorio materano e, in particolare, sulla realizzazione della SS7 Matera-Ferrandina.

L’incontro, convocato per l’8 giugno 2026 presso l’Assessorato regionale alle Infrastrutture, rappresenta un primo importante passo per fare chiarezza sullo stato degli investimenti, sulle risorse disponibili e sui tempi di realizzazione delle opere attese da anni dal territorio.

La FILT CGIL Matera ribadirà la necessità di garantire il completamento della SS7 Matera-Ferrandina quale infrastruttura strategica per il diritto alla mobilità dei cittadini, per il collegamento della provincia di Matera alle principali reti nazionali, per lo sviluppo economico, industriale, logistico e turistico e per la tutela dell’occupazione.

Chiederemo inoltre un quadro complessivo degli investimenti previsti sull’asse Murgia-Pollino e sulle altre opere infrastrutturali che interessano il territorio materano.

La FILT CGIL continuerà a sostenere le ragioni dei lavoratori, dei pendolari, delle imprese e delle comunità locali affinché Matera e la sua provincia non siano più penalizzate da ritardi e carenze infrastrutturali.

Matera, 7 giugno 2026

FILT CGIL MATERA

Maurizio Girasole



FILT CGIL MATERA

Via De Ruggieri, 3 – 75100 Matera

Alla cortese attenzione del

Presidente della Regione Basilicata

Vito Bardi

Oggetto: Richiesta urgente di incontro – Infrastrutture strategiche territorio materano e SS7 Matera-Ferrandina

La scrivente Organizzazione Sindacale FILT CGIL Matera, alla luce del dibattito pubblico e delle recenti notizie riguardanti la programmazione delle risorse infrastrutturali regionali, chiede un incontro urgente con la Presidenza della Regione Basilicata al fine di conoscere lo stato reale degli investimenti previsti sulla direttrice SS7 Matera-Ferrandina e sull’asse strategico Murgia-Pollino.

Le preoccupazioni espresse da cittadini, lavoratori e parti sociali impongono un chiarimento istituzionale immediato sulle risorse disponibili, sui tempi di realizzazione delle opere e sulle priorità infrastrutturali che riguardano il territorio materano.



La SS7 Matera-Ferrandina rappresenta infatti un’infrastruttura fondamentale per:

• il diritto alla mobilità dei cittadini;

• il collegamento del territorio materano con le reti nazionali;

• lo sviluppo industriale, logistico e turistico della provincia di Matera;

• la salvaguardia e la crescita dell’occupazione.

Riteniamo indispensabile aprire un confronto serio e trasparente con le organizzazioni sindacali e con il territorio, affinché Matera non continui a subire ritardi infrastrutturali che penalizzano lavoratori, imprese e comunità locali.

In attesa di cortese riscontro, si porgono distinti saluti.

Matera, 23 maggio 2026

FILT CGIL MATERA