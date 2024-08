Filt Cgil: 100 firme alla stazione centrale di Potenza per referendum su autonomia differenziata

Sono circa cento le firme per chiedere il referendum per l’abrogazione della legge sull’autonomia differenziata raccolte questa mattina dalla Filt CGIL Basilicata, quasi al completo, davanti alla stazione centrale di Potenza. “Molto sentita la partecipazione – ha detto il segretario generale Filt Cgil Basilicata, Luigi Ditella – e molte le domande sul comparto mobilità, non a caso è stata scelta la stazione centrale come luogo simbolo in quanto la mobilità, insieme alla sanità e all’istruzione, è tra i settori più colpiti. Il nostro obbiettivo è rendere il trasporto in Basilicata sempre più efficiente, sia dal punto di vista della mobilità che della viabilità, per questo la battaglia vede anche un impegno in prima linea della segretaria regionale Anas, Rossella Mignoli. Un ringraziamento particolare agli studenti universitari, che in maniera spontanea si sono uniti all’iniziativa in quanto la questione trasporti è da loro molto sentita, e al consigliere comunale Giuseppe Biscaglia che ha aderito all’iniziativa. La nostra mobilitazione non si ferma qui, nonostante i tanti impegni continueremo nella raccolta firme e nella campagna di informazione affinché tutti i cittadini siano sensibilizzati sull’importanza epocale di questa battaglia che potrebbe cambiare per sempre gli equilibri nazionali“.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.