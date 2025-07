Fillea Cgil: “Estendere divieto di lavoro all’aperto nelle ore più calde anche agli edili e affini”

“La Fillea Cgil Basilicata – dopo la lettera aperta al presidente della giunta regionale indirizzata per conoscenza all’assessore alla Salute – rinnova l’appello affinché venga emanata con urgenza una ordinanza regionale che estenda il divieto di svolgimento di attività lavorativa all’aperto durante i picchi di calore nei cantieri edili e affini , evitando quanto accaduto lo scorso anno, quando il provvedimento, per motivi del tutto inesplicabili, rimase circoscritto alla sola agricoltura.” E’ quanto scrive il Segretario generale della Fillea Cgil Basilicata, Angelo Vaccaro, in una nota in cui spiega che “Vi sono due fondamentali ed inconfutabili ragioni a sostegno.

La forte frammentazione del sistema di offerta nel settore dell’edilizia, con una larga prevalenza di piccole e piccolissime imprese, non sempre in grado di fare prevenzione ed assicurare adeguati standard di sicurezza contro lo stress termico. Mancano le figure professionali preposte e il Documento di valutazione dei rischi (DVR) molto spesso è solo un pezzo di carta precompilato.

Proprio sui rischi, poi , alcuni studi portati avanti dall’ INAIL e dal CNR hanno sistematizzato ed approfondito evidenze empiriche , alcune già note, circa la stretta correlazione tra stress climatico e incidenti sul lavoro. L’esposizione continua alle alte temperature determina non solo effetti negativi per la salute , aggravando patologie preesistenti e facendone insorgere di nuove , ma eleva le probabilità di infortunio in ragione di condizioni fisiche e psichiche compromesse e dalla minore capacità di fronteggiare eventi inattesi. Temperature elevate delle superfici, scarsa visibilità, sudorazione delle mani combinate a scarsa concentrazione e pseudo posture indotte dall’afa aumentano la frequenza di scivolamenti e cadute.

In mancanza di interventi strutturali di carattere nazionale, si proceda , dunque, senza ulteriori indugi, anche nella nostra regione a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori edili contro gli effetti deleteri dello stress climatico.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.